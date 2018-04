Heynckes: 'Bayern-Real wordt zonder twijfel genot voor voetbalfan'

"Het wordt zonder twijfel een genot voor de voetbalfan", aldus de 72-jarige Heynckes dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Beide ploegen spelen heel aantrekkelijk voetbal."

Bayern en Real treffen elkaar woensdagavond eerst in München. De return is volgende week in Madrid.

"Ik heb er een goed gevoel over. Onze vorm is vergelijkbaar met die uit 2013", zei Heynckes, die in dat jaar met Bayern de Champions League won dankzij het winnende doelpunt in de finale van Arjen Robben. "Maar nu wacht ons een heel zware tegenstander."

Cristiano Ronaldo is ook dit seizoen weer de blikvanger bij Real. De Portugees maakte al vijftien doelpunten in de Champions League. "We kunnen Cristiano alleen als team afstoppen", zei verdediger Jérôme Boateng.

"Ik heb veel respect voor Cristiano, hij heeft een unieke carrière", stelde Heynckes, die Real in 1998 naar de eindzege in het miljoenenbal leidde. "Maar de Champions League wordt gewonnen door het beste team. Bovendien hebben wij met Robert Lewandowski een spits die dit seizoen al 39 doelpunten heeft gemaakt."

Alaba

Bayern München moet het in het eerste duel met Real stellen zonder David Alaba. Hij is niet op tijd hersteld van een bovenbeenblessure.

De linksback van de Duitse kampioen ontbrak dinsdag op de afsluitende training. Alaba (25) deed een dag eerder wel mee aan de groepstraining, maar blijkt nog niet fit genoeg. De Braziliaan Rafinha is de voornaamste kandidaat om de Oostenrijker te vervangen.

Corentin Tolisso lijkt wel op tijd hersteld van een blessure aan een scheenbeen. De Franse middenvelder trainde dinsdag volledig mee. Hij miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Hannover (0-3 zege) door zijn kwetsuur.

De langdurig geblesseerde middenvelder Arturo Vidal en vleugelspits Kingsley Coman ontbreken wel. Zij komen dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie.

Bayern hoopt voor het eerst sinds 2013 de finale van de Champions League te bereiken.

Real Madrid

Real Madrid reisde dinsdagochtend met liefst 24 spelers naar München. Trainer Zinedine Zidane heeft besloten zijn volledige selectie mee te nemen. Verdediger Nacho is licht geblesseerd en daarom een twijfelgeval, maar ook hij behoort tot de spelersgroep.

De Spanjaarden hopen voor het derde jaar op rij de Champions League te winnen. Real kan de eerste ploeg worden sinds Bayern (van 1974 tot en met 1976) die driemaal op rij de Champions Legaue of Europa Cup I wint.

Björn Kuipers is woensdag de scheidsrechter in München.

De wedstrijd tussen Bayern en Real is woensdagavond live te zien op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur en om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Allianz Arena.