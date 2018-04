Roma gaat zich niet aanpassen aan Liverpool in tweede halve finale CL ooit

"Ik vertrouw volledig op mijn eigen visie", zei coach Eusebio Di Francesco maandag op zijn persconferentie in aanloop naar het heenduel op Anfield van dinsdag.

"We zijn naar Engeland gekomen om ons eigen spel te spelen en Liverpool onze wil op te leggen, al houd ik wel van de voetbalfilosofie van mijn collega Jürgen Klopp. Ik speel niet graag tegen een team met zo'n trainer."

Roma bereikte alleen in het seizoen 1983/1984 al eens de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi, dat toen nog de Europa Cup I heette. Destijds werd Dundee United uitgeschakeld, waarna uitgerekend Liverpool in de eindstrijd te sterk was.

Hoewel Liverpool met oud-Roma-speler Mohamed Salah over een aanvaller verkeert die in bloedvorm is, maakt Di Francesco zich weinig zorgen. "We kunnen bij Roma niet op slechts één speler vertrouwen, net zoals Liverpool niet alleen uit Salah bestaat. We zijn er allemaal klaar voor", aldus de coach.

Salah

Roma-verdediger Aleksandar Kolarov sprak woorden van gelijke strekking. "Het is niet voldoende om één speler uit te schakelen. Daarmee ben je er nog lang niet. Liverpool is veel meer dan Salah alleen", aldus de Serviër.

"Ze hebben een aantal zeer goede voetballers, die in een hoog tempo kunnen voetballen. We zullen het beste uit onszelf moeten halen om de finale te kunnen halen."

Kolarov is ervan overtuigd dat Roma goed genoeg is om de finale te halen. "Tegen Barcelona waren we geweldig. We hebben laten zien dat we het niveau hebben om in de halve finale te spelen. We zijn klaar voor twee grote wedstrijden."

De heenwedstrijd op Anfield tussen Liverpool en AS Roma begint dinsdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Een dag later staan Bayern München en Real Madrid in de andere halve finale tegenover elkaar.

De twee halve finales van de Champions League worden op dinsdag en woensdag live uitgezonden op NU.nl. Zowel bij Liverpool-AS Roma als bij Bayern München-Real Madrid begint de voorbeschouwing om 20.00 uur en is de aftrap om 20.45 uur. De returns zijn een week later in Rome en Madrid.