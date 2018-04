Salah kan tegen oude club AS Roma CL-record Eto'o verbeteren

Salah, die in de voorgaande twee seizoenen voor Roma uitkwam, scoorde dit seizoen al acht keer in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Egyptenaar deelt het Afrikaanse record nu nog met oud-topspits Samuel Eto'o, die in 2010/2011 acht keer het net vond namens Internazionale.

Mede dankzij twee doelpunten van Salah schakelde Liverpool in de vorige Champions League-ronde knap Manchester City uit. Vooral in het met 3-0 gewonnen thuisduel maakte de ploeg van manager Jürgen Klopp grote indruk.

De 25-jarige Salah is dit seizoen de absolute blikvanger bij Liverpool. De aanvaller scoorde al 31 keer in 33 competitiewedstrijden, waarmee hij topscorer is van Engeland. Hij werd zondag verkozen tot beste speler van de Premier League in een verkiezing onder collega's.

Overigens heeft ook Salahs ploeggenoot Sadio Mané het record van meest trefzekere Afrikaan in een Champions League-jaargang nog in zicht. Voor de Senegalees staat de teller dit seizoen op zeven treffers.

Ronaldo

Salah en Mané zijn niet de enige Liverpool-spelers die dit seizoen op schot zijn in de Champions League, want ook Roberto Firmino heeft een flink aandeel in het bereiken van de halve finales. De Braziliaan vond net als Salah al acht keer het net.

De doelpuntenproductie van het trio is bijzonder, want het is pas de tweede keer dat meer dan twee spelers van één club minimaal zeven keer scoren in een Champions League-editie. In 2014/2015 waren Lionel Messi, Neymar (allebei tien goals) en Luis Suarez (zeven) op schot namens FC Barcelona.

Het record van meest trefzekere speler in een Champions League-seizoen is overigens nog ver weg voor Salah, Mané en Firmino. Cristiano Ronaldo, die dit seizoen alweer op vijftien doelpunten staat namens Real Madrid, maakte er zeventien in het seizoen 2013/2014.

De heenwedstrijd op Anfield tussen Liverpool en AS Roma begint dinsdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Een dag later staan Bayern München en Real Madrid in de andere halve finale tegenover elkaar.

De twee halve finales van de Champions League worden op dinsdag en woensdag live uitgezonden op NU.nl. Zowel bij Liverpool-AS Roma als bij Bayern München-Real Madrid begint de voorbeschouwing om 20.00 uur en is de aftrap om 20.45 uur. De returns zijn een week later in Rome en Madrid.