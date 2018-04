Liverpool-manager Klopp geniet van spel CL-tegenstander Roma

"Ik heb een paar wedstrijden van Roma bekeken en om eerlijk te zijn heb ik genoten", aldus Klopp maandag op zijn persconferentie in Liverpool. "Ze hebben aanvallend veel verschillende opties en een sterke verdediging. De ploeg ziet er compleet, fit en ervaren uit."

Roma maakte in de kwartfinales van de Champions League veel indruk door tegen FC Barcelona een 4-1 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen met een 3-0 zege in de thuiswedstrijd.

"Niemand had na het eerste duel met Barcelona verwacht dat ze nog door zouden gaan, want normaal gesproken is dat niet mogelijk", zei Klopp. "Na onze wedstrijd tegen Manchester City vertelde iemand aan me dat Roma met 3-0 gewonnen had en ik kon het niet geloven. Maar dat is waarom ik van deze sport houd."

Liverpool zorgde ook voor een verrassing in de vorige ronde door twee keer te winnen van de Engelse kampioen Manchester City (3-0 en 1-2).

"Veel mensen gingen uit van een halve finale tussen Barcelona en City, maar zo werkt voetbal niet", stelde Klopp. "Nu krijgen Liverpool en Roma de kans om de Champions League-finale te bereiken, dus wat maakt het uit of we underdogs zijn of niet? Beide ploegen geloven in zichzelf en ik heb veel respect voor Roma."

Collega

Klopp had ook lovende woorden over voor zijn collega Eusebio Di Francesco. "Het is duidelijk dat hij van goed voetbal houdt. Zijn ploeg speelt attractief, dus misschien zijn er wel overeenkomsten tussen hem en mij. We hebben ook allebei een bril en zijn slecht in scheren", zei de bebaarde Duitser met een knipoog.

De oud-trainer van Borussia Dortmund verwacht dat de twaalfde man dinsdag een grote rol zal spelen. "Ik hoef de fans van Liverpool niet te vertellen wat ik wil zien in het stadion, want dat weten ze al. De fans hebben meer ervaring met dit soort wedstrijden dan de spelers en de technische staf."

"De sfeer op Anfield is een van de beste in de wereld. Ik weet niet of de sfeer nog beter kan zijn dan tijdens het duel met Manchester City, maar laten we het proberen. Dit zijn speciale momenten en als je daar niet van kan genieten, heb je een probleem."

Klopp kreeg logischerwijs ook een aantal vragen over Mohamed Salah, de Liverpool-vedette die zondag door de Engelse spelersvakbond werd uitgeroepen tot speler van het het seizoen in de Premier League en tussen 2015 en 2017 voor Roma uitkwam.

"Het is altijd speciaal om tegen je oude club te spelen", aldus Klopp. "Bij Roma is Mo de speler geworden die hij vandaag is, dus de credits daarvoor moeten naar hun spelers en technische staf gaan. Maar Italiaanse verdedigers staan erom bekend dat ze niet zo vriendelijk zijn, dus ik denk dat Mo snel door zal hebben dat zij niet meer zijn teamgenoten zijn."

De twee halve finales van de Champions League worden op dinsdag en woensdag live uitgezonden op NU.nl. Zowel bij Liverpool-AS Roma als bij Bayern München-Real Madrid begint de voorbeschouwing om 20.00 uur en is de aftrap om 20.45 uur. De returns zijn een week later in Rome en Madrid.