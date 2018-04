Na elf jaar weer meer dan drie Nederlanders bij loting halve finales CL

Het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum rekende dinsdag af met competitiegenoot Manchester City en Kevin Strootman zorgde voor een historische stunt met AS Roma door FC Barcelona uit te schakelen.

Een dag later voegde ook Arjen Robben zich met Bayern München bij de laatste vier ten koste van Sevilla. De laatste keer dat Nederland met meer dan drie spelers vertegenwoordigd was in de halve finales van de Champions League, was in het seizoen 2006/2007.

Robben verloor destijds met Chelsea over twee wedstrijden van het Liverpool van Dirk Kuijt en Boudewijn Zenden, terwijl Clarence Seedorf en AC Milan ten koste van het Manchester United van Edwin van der Sar de finale bereikten.

Bij AS Roma staat momenteel ook Rick Karsdorp onder contract, maar de vleugelverdediger en drievoudig Oranje-international kwam dit seizoen door een zware knieblessure slechts één wedstrijd in actie.

Vier landen

Met Real Madrid, Liverpool, Bayern München en AS Roma staan er dit seizoen teams uit Spanje, Engeland, Duitsland en Italië in de halve finales en dat is nooit eerder voorgekomen in de historie van de in 1992 geïntroduceerde Champions League.

In 2010 waren al wel eens vier clubs uit vier verschillende landen vertegenwoordigd, maar toen was er een Franse formatie (Olympique Lyon) overgebleven in plaats van een Engelse club.

Voor Bayern München is de halvefinaleplek van dit seizoen nog iets specialer, want de ploeg van trainer Jupp Heynckes is de enige formatie in deze fase van het toernooi die in zijn eigen competitie bovenaan staat.

Real en AS Roma bezetten in respectievelijk Spanje en Italië de teleurstellende vierde plek, terwijl Liverpool derde staat in de Engelse Premier League.

Europa League

De loting voor de halve finales in de Champions League begint om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon en is te volgen via een liveblog op NU.nl. De heenwedstrijden worden gespeeld op 24 en 25 april, terwijl de returns een week later op het programma staan.

Een uur eerder wordt ook de loting voor de halve finales in de Europa League verricht, maar in dat toernooi zijn geen Nederlanders meer actief.

Stefan de Vrij werd donderdag met Lazio verrassend uitgeschakeld door Red Bull Salzburg en Bas Dost strandde met Sporting Lissabon tegen Atletico Madrid. Naast Salzburg en Atletico staan ook Arsenal en Olympique Marseille in de halve finales.