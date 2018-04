Trotse Allegri houdt bittere smaak over aan nipte uitschakeling Juventus

"Over twee duels gezien verdienden we het om door te gaan, maar als er een gevoel overheerst dan is het trots. De ploeg was geweldig vanavond en we kunnen met opgeheven hoofd verder", zei Allegri woensdagavond in Madrid.

Door de 0-3 zege van Real Madrid van vorige week leek de return in Santiago Bernabeu een formaliteit, maar twee doelpunten van Mario Mandzukic en een treffer van Blaise Matuidi brachten Juventus helemaal terug in de strijd.

Cristiano Ronaldo voorkwam in de zevende minuut van de blessuretijd echter een verlenging door een discutabele strafschop te benutten (1-3), waardoor de verliezend finalist van vorig jaar alsnog werd uitgeschakeld in de kwartfinales.

Scheidsrechter

Allegri wilde zijn frustraties niet botvieren op scheidsrechter Michael Oliver, die niet alleen een penalty gaf na een lichte overtreding op Lucas Vazquez, maar ook de woedende doelman Buffon met rood van het veld stuurde.

"Ik ga het werk van de arbiter niet beoordelen of praten over een videoscheidsrechter. We hebben verloren en daar valt niet veel aan toe te voegen", zei Allegri, die vooral baalde dat zijn tactische plan in het water viel.

"Er blijft een bittere smaak in mijn mond achter, omdat dat we de extra tijd niet hebben gehaald. Ik had de wedstrijd met twee wissels naar ons toe kunnen trekken. Toch ben ik trots, want deze club heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld. We kunnen volgend seizoen met veel vertrouwen de Champions League in."

Door de uitschakeling kan Serie A-koploper Juventus zich volledig richten op de competitie. De Italianen staan op 9 mei bovendien in de bekerfinale tegen AC Milan.

Bekijk alle uitslagen in de kwartfinales van de Champions League