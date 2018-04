Juventus-voorzitter Agnelli wil video-arbiter in CL na omstreden penalty

Juventus leek woensdag een verlenging af te dwingen tegen Real Madrid, maar door een benutte strafschop van Cristiano Ronaldo in de zevende minuut van de blessuretijd voegde de 'Koninklijke' zich alsnog bij de laatste vier, ondanks een 1-3 nederlaag.

Scheidsrechter Michael Oliver besloot een penalty te geven nadat Lucas Vazquez in het strafschopgebied licht werd aangetikt door Medhi Benatia en dat leidde tot grote onvrede bij Juventus, waar Gianluigi Buffon zelfs uit het veld werd gestuurd met rood vanwege contact met de scheidsrechter.

"Spelers maken fouten en scheidsrechters ook, maar deze man was de controle volledig kwijt", zei Agnelli over arbiter Oliver. De voorzitter vindt dan ook dat de UEFA iets moet doen aan dergelijke situaties.

"Een arbiter op de doellijn is niet hetzelfde als een scheidsrechter achter televisieschermen. Het gaat niet over zomaar één of twee incidenten, maar over wel of niet doorgaan in een groot toernooi waarmee zoveel geld en prestige gepaard gaat."

IFAB

De internationale spelregelcommissie IFAB gaf vorige maand toestemming voor mondiale invoering van videoarbitrage, maar de UEFA is nog niet overtuigd en kiest vooralsnog voor extra arbiters op de achterlijnen.

Agnelli vindt dat een rare beslissing. "Als de UEFA niet klaar is voor videoarbitrage, moeten ze zo snel mogelijk mensen gaan trainen. Zoals we in de Serie A al hebben gedaan en ook in Duitsland en Portugal. We kunnen niet toestaan dat zulke incidenten blijven plaatsvinden."

Allegri

In tegenstelling tot Agnelli wilde Massimiliano Allegri na de nipte uitschakeling van Juventus weinig over de scheidsrechter kwijt. De coach van de 'Oude Dame' was vooral lovend over zijn eigen ploeg.

"Over twee duels gezien verdienden we het om door te gaan, maar als er een gevoel overheerst dan is het trots. De ploeg was geweldig vanavond en we kunnen met opgeheven hoofd verder", zei Allegri woensdagavond in Madrid.

De coach baalde vooral dat zijn tactische plan in het water viel. "Er blijft een bittere smaak in mijn mond achter, omdat dat we de extra tijd niet hebben gehaald. Ik had de wedstrijd met twee wissels naar ons toe kunnen trekken. Toch ben ik trots, want deze club heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld. We kunnen volgend seizoen met veel vertrouwen de Champions League in."

Door de uitschakeling kan Serie A-koploper Juventus zich volledig richten op de competitie. De Italianen staan op 9 mei bovendien in de bekerfinale tegen AC Milan.

