Robben vindt dat Bayern in halve finales CL meer moet laten zien

Bayern boekte vorige week in de heenwedstrijd tegen Sevilla al een 1-2 zege en had aan het doelpuntloze gelijkspel van woensdagavond in de eigen Allianz Arena zodoende genoeg om zich bij de laatste vier te voegen.

"Het is mooi dat we in de halve finales staan, maar in de Champions League moeten we wel ons beste voetbal laten zien. Dat betekent dat we echt moeten verbeteren", zei Robben na afloop in München.

Door de doelpuntloze remise kwam een indrukwekkende thuisreeks van Bayern ten einde. De Duitse 'Rekordmeister' slaagde er namelijk voor het eerst sinds 29 april 2014 niet in om tot scoren te komen in een thuiswedstrijd in de Champions League.

Robben, die de hele wedstrijd in het veld stond, vindt dat Bayern dat had kunnen voorkomen. "We hadden genoeg kansen om een doelpunt te maken. Defensief was alles in orde bij ons, daar lag het niet aan, maar er moeten wel goals worden gemaakt. In de halve finales zijn alleen nog sterke teams over, maar als wij in vorm zijn kunnen we iedereen verslaan."

Heynckes

Bayern-coach Jupp Heynckes was ondanks de goede uitgangspositie van zijn ploeg voor de return op zijn hoede voor Sevilla, dat in de achtste finales twee keer scoorde op bezoek bij Manchester United en de 'Mancunians' zo elimineerde.

"Ik wist dat Sevilla alles uit de kast zou halen om door te gaan, maar we hebben op geweldige wijze gevochten voor dit resultaat", zei Heynckes.

"We gaven bijna niets weg, werden niet nerveus en lieten vooral in de tweede helft de bal goed rond gaan. We kunnen niet elke wedstrijd briljant spelen, maar het belangrijkste was vandaag de nul houden. Ik ben erg blij dat dat is gelukt."

Bayern is van de vier halvefinalisten de enige ploeg die in zijn eigen competitie ook bovenaan staat. Real Madrid rekende woensdag af met Juventus en dinsdag voegden AS Roma en Liverpool zich al bij de laatste vier. Vrijdag is de loting in het Zwitserse Nyon.