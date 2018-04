Buffon: 'Scheidsrechter zonder persoonlijkheid had thuis moeten blijven'

"Als je in de 93e minuut voor zoiets fluit, dan ben je gewoon gevoelloos en als mens geen knip voor de neus waard", foetert Buffon na afloop. "Hij had moeten aanvoelen wat hij aanrichtte."

Oliver legde de bal op de stip na een overtreding van Mehdi Benatia op Lucas Vazquez. In de chaos die daarop volgde, werd de 40-jarige Buffon in zijn waarschijnlijk laatste Champions League-duel met rood weggestuurd omdat hij de arbiter een duw had gegeven.

Het buitenkansje vanaf elf meter was vervolgens besteed aan Cristiano Ronaldo en dat betekende de cruciale 1-3, waardoor de indrukwekkende comeback van Juventus - dat thuis met 0-3 had verloren - na negentig zinderende minuten in Bernabeu niets opleverde.

"De scheidsrechter floot voor een overtreding die alleen hij constateerde", briest Buffon. "Zeker in de 93e minuut fluit je niet voor zoiets. Als je zo weinig persoonlijkheid hebt, had je beter thuis kunnen blijven om chips te eten met je gezin."

Volgens Buffon zal Oliver voor altijd de geschiedenisboeken in gaan als de scheidsrechter die verantwoordelijk is voor een van de grootste flaters in de Champions League. "Hij wilde de hoofdrol spelen in een bijzonder twijfelachtige aflevering."

Trots

Door de uitschakeling van de 'Oude Dame' sluit Buffon zijn loopbaan naar alle waarschijnlijkheid af zonder Champions League-titels. De Italiaanse sluitpost verloor drie keer de finale, waaronder die van vorig seizoen tegen uitgerekend Real Madrid.

"Ach, het leven gaat gewoon verder", blijft de Juventus-icoon nuchter. "Ik ben ontzettend trots op de wedstrijd die wij hier gespeeld hebben."

Real gaat vrijdag samen met Bayern München, AS Roma en Liverpool de koker in bij de loting voor de halve finales in het Zwitserse Nyon.