Ronaldo vindt dat Real moet leren van 'slijtageslag' tegen Juventus

Tegenstander Juventus leek in Santiago Bernabau op weg naar een sensatie door een 0-3 voorsprong, maar Ronaldo schoot in extremis raak uit een strafschop. Dat was na de 0-3 zege in de heenwedstrijd voldoende voor een plek bij de laatste vier.

"Het was een slijtageslag en we moeten hier lering uit trekken. In het voetbal krijg je niets cadeau en moet je altijd blijven vechten", aldus Ronaldo, die alweer voor de elfde keer op rij scoorde in de Champions League.

Juventus nam de ruime voorsprong door treffers van Mario Mandzukic (twee) en Blaise Matuidi. "Zoiets kan helaas een keer gebeuren. Nogmaals, we moeten hiervan leren en ons nu focussen op de halve finales."

Aan Italiaanse kant begreep men er niets van dat scheidsrechter Michael Oliver Real in de extra tijd een strafschop gaf, maar volgens Ronaldo is er geen twijfel over mogelijk.

"Ik begrijp de protesten niet. Het was overduidelijk. Toen ik achter de bal stond ging mijn hartslag iets omhoog, maar ik bleef rustig", aldus de Portugees.

Zidane

Trainer Zinedine Zidane was minder uitgesproken over de door Oliver gegeven penalty na een vermeende overtreding van Juventus-verdediger Mehdi Benatia. "Ik hoorde dat het duidelijk een strafschop was, maar heb het zelf niet goed kunnen zien", aldus de Fransman.

Hij zag dat het inbrengen van Lucas Vazquez en Marco Asensio effect sorteerde. "Dat gaf ons meer diepgang. Over 180 minuten gezien verdienden we het om door te gaan. We hebben veel kansen gehad en speelden vooral vorige week in Turijn geweldig. Vandaag was het andersom."

Door de winst op Juventus is Real nog altijd in de race voor de vierde Champions League-winst in vijf jaar. De 'Koninklijke' gaat vrijdag samen met Bayern München, AS Roma en Liverpool de koker in bij de loting voor de halve finales in het Zwitserse Nyon.

