Real overleeft comeback Juventus in CL door strafschop in slotseconden

Halverwege was het 0-2 in Madrid door twee rake kopballen van Mario Mandzukic. Na rust maakten Blaise Matuidi de sensatie compleet, maar in de allerlaatste seconden van de extra tijd trok Real toch nog aan het langste eind.

Scheidsrechter Michael Oliver gaf de 'Koninklijke' een penalty en Juventus-doelman Gianluigi Buffon - die zeer waarschijnlijk zijn laatste Champions League-duel speelde - een rode kaart in het hevige protest dat volgde. Ronaldo hield het hoofd koel en schoot vanaf elf meter feilloos raak namens Real.

Die treffer volstond voor een plek bij de laatste vier, want de ploeg van coach Zinedine Zidane won de heenwedstrijd in Turijn vorige week met 0-3.

Vrijwel tegelijkertijd schakelde Bayern München woensdag Sevilla uit. Dinsdag schaarden Liverpool (ten koste van Manchester City) en AS Roma (dat FC Barcelona versloeg) zich al zeer verrassend onder de laatste vier.

Furieus

Juventus startte furieus in Madrid en dat leverde al na een minuut en zestien seconden een treffer op. Sami Khedira brak door over rechts en legde de bal panklaar op het hoofd van Mandzukic. Real incasseerde het snelste Champions League-doelpunt sinds 2007, toen Roy Makaay namens Bayern München al na tien tellen scoorde.

Nadat Juventus in de eerste minuten nog een paar keer dreigend was, kreeg Gareth Bale na tien minuten de eerste kans namens Real. De Welshman kreeg de bal in twee instanties niet achter doelman Gianluigi Buffon. Een paar minuten later werd een doelpunt van Isco afgekeurd wegens buitenspel.

Daarna ging de storm wat liggen, maar toch kwam Juventus nog voor rust op 0-2 en weer was het Mandzukic die scoorde. De Kroatische aanvaller kopte op bijna identieke wijze raak, ditmaal uit een voorzet van invaller Stephan Lichtsteiner. Een aantal minuten later raakte Raphaël Varane namens Real nog de lat.

​Druk

In de tweede helft nam de druk op het doel van Juventus toe, al bleven echt grote kansen uit. Ronaldo, die al tien Champions League-duels op rij had gescoord, zag Buffon redding brengen bij een schot van afstand.

Gaandeweg kreeg Juventus weer meer grip op het spel van de 'Koninklijke' en na ruim een uur stond de wedstrijd volledig op zijn kop. Real-doelman Kaylor Navas liet de bal na een voorzet los, waarna Matuidi er als de kippen bij was om voor 0-3 te zorgen.

Na die treffer ging de ploeg van Zidane naarstig op zoek naar een doelpunt en dat leidde ook wel tot kansen, maar Buffon lag een paar keer in de weg. Toch voorkwam Real een verlenging toen Ronaldo in de slotseconden na veel tumult mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Mehdi Benatia.

De Portugees schoot de bal kiezelhard in de kruising. Real is daardoor nog altijd in de race voor de vierde Champions League-winst in vijf jaar. Vorig jaar werd Juventus in de finale al verslagen.

