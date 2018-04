Bayern en Robben houden stand tegen Sevilla in kwartfinales CL

De Duitse ploeg van trainer Jupp Heynckes, die zaterdag de landstitel prolongeerde, zag de marge in de terugwedstrijd op vertrouwde bodem geen moment echt in de problemen komen.

Bij de Spanjaarden werd Joaquin Correa in de tweede minuut van de blessuretijd nog weggestuurd met een rode kaart na een grove charge op Bayern-middenvelder Javi Martinez.

Arjen Robben had een basisplaats gekregen en mocht de hele wedstrijd als rechtsbuiten blijven staan van Heynckes. De 34-jarige buitenspeler is de vierde Nederlander in de halve finales, naast Kevin Strootman (AS Roma) en Liverpool-spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Laag tempo

Bayern hanteerde in de eerste helft een nogal laag tempo en daardoor kon Sevilla de Duitsers goed partij bieden. De Spaanse nummer zeven was aanvankelijk zelfs de gevaarlijkste ploeg, maar in de slotfase van de eerste helft kwam de thuisclub opzetten.

Franck Ribéry schoot op de vuisten van doelman David Soria en Robben knalde hoog over. Na rust bleef Bayern het initiatief houden. Het aanvalsspel was echter niet verrassend en niet zuiver genoeg. Ook bij Robben stond het vizier niet op scherp. In de 72e minuut schoot de Groninger vanuit kansrijke positie gehaast in het zijnet.

Sevilla was af en toe ook nog wel dicht bij een treffer. Correa kopte na een klein uur spelen op de lat, maar verder kwam Bayern niet meer serieus in de problemen tegen de vijfvoudig Europa League-winnaar.

Loting

Vorig seizoen slaagde Bayern er na vijf seizoenen niet in om de laatste vier van het Europese miljoenenbal te halen. Toen bleek de uiteindelijke kampioen Real Madrid over twee duels een maatje te groot in de kwartfinales: 3-6. In 2013 pakten de Duitsers voor het laatst de 'cup met de grote oren'.

Sevilla stond voor het eerst in zestig jaar weer in de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. In het seizoen 1957/1958 was Real te sterk bij de laatste acht in de Europa Cup I. De Andalusiërs wonnen de Europa League in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016.

Bayern gaat vrijdag samen met Real Madrid, AS Roma en Liverpool de koker in bij de loting voor de halve finales in het Zwitserse Nyon. Dat is de elfde keer voor de Duitse 'Rekordmeister'.

