Weggestuurde Guardiola noemt zege 'exceptioneel' Liverpool verdiend

Guardiola werd in de rust door de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz naar de tribune gestuurd. Zijn landgenoot had tot woede van de Spaanse coach de 2-0 van Leroy Sané afgekeurd wegens vermeend buitenspel.

Sané ontving de bal echter via Liverpool-speler James Milner, waardoor van buitenspel helemaal geen sprake kon zijn. Guardiola maakte met woeste gebaren zijn onvrede duidelijk aan Lahoz toen de spelers aan het eind van de eerste helft het veld verlieten.

De trainer snapte niet waarom hij weggestuurd werd. "Ik heb hem niet beledigd, ik was beleefd en correct", zei Guardiola op de persconferentie. "Lahoz is een bijzondere kerel, hij houdt ervan om anders te zijn. Ik heb alleen tegen de scheidsrechter gezegd dat het een geldig doelpunt was. Daarom werd ik weggestuurd."

Als de 2-0 wel was goedgekeurd, dan was Manchester City een heel eind op weg om de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken. "Met 2-0 was het een heel ander verhaal geweest", zei Guardiola dan ook.

"Het was ook anders geweest als de buitenspelgoal van Mo Salah op Anfield was afgekeurd. En ook als het doelpunt van Gabriel Jesus in Liverpool gewoon geteld had. Maar toch vind ik dat Liverpool verdiend naar de halve finale is."

Exceptioneel

City had door de 3-0 nederlaag van vorige week een wonder nodig in het eigen Etihad Stadium om de laatste vier te bereiken, maar Liverpool bleef redelijk eenvoudig overeind en won zelfs met 1-2.

"We hebben er vooral in de eerste helft alles aan gedaan, maar we speelden tegen een exceptioneel Liverpool. Ze hebben een topteam en een topmanager en verdienen verder te gaan", vond Guardiola.

City kende nog wel een uitstekende start van de return door al na twee minuten op voorsprong te komen via Jesus. Doelpunten van Salah en Roberto Firmino haalden in de tweede helft echter alle spanning uit de wedstrijd.

Hoewel de Premier League-koploper dinsdag al de derde nederlaag op rij leed, maakt Guardiola zich nog geen grote zorgen. "Dat we in Engeland bovenaan staan, laat zien hoe goed we zijn. Het is bovendien onmogelijk om in een heel seizoen elke keer dezelfde intensiteit te laten zien."

Klopp

Liverpool-coach Jürgen Klopp was onder de indruk van de manier waarop City de strijd aanging voor een plek in de halve finales en stak juist daarom de loftrompet over zijn eigen ploeg.

"We moesten door een wervelwind zien te komen en daar slaagde mijn ploeg na rust in. Over twee wedstrijden hebben we vijf doelpunten gemaakt en er slechts eentje geïncasseerd. Dat zijn cijfers die normaal gesproken niet mogelijk zijn, dus we verdienen het om in de halve finales te staan."

Klopp liet zich na zijn eigen wedstrijd met Liverpool ook nog uit over de verrassende uitschakeling van FC Barcelona, dat dinsdagavond een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd verspeelde tegen AS Roma.

"Ik kon het niet geloven toen ik het voor het eerst hoorde. Roma verloor zelfs Mohamed Salah aan ons, maar staat toch in de halve eindstrijd. Dat is echt ongelooflijk."

