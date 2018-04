Wijnaldum meent dat Liverpool nog niet tevreden mag zijn met halve finale

"Natuurlijk is het mooi, maar we zijn er nog niet", vertelde de middenvelder dinsdag na de 1-2 uitzege in het Etihad Stadium bij Veronica. Die uitslag was na de 3-0 thuiszege van vorige week ruim voldoende om de laatste vier te bereiken.

"We hebben nog een paar wedstrijden te gaan. Ik vind dat Liverpool pas echt tevreden mag zijn bij het winnen van de Champions League."

Wijnaldum speelde dinsdag de hele wedstrijd mee. Dit in tegenstelling tot de heenwedstrijd, toen hij genoegen moest nemen met een invalbeurt.

Geluk

De Oranje-international erkende dat Liverpool in de eerste helft over geluk niet te klagen had. Na de vroege openingstreffer van Manchester City wisten de bezoekers verdere schade te voorkomen.

"We hadden niks te vertellen", vond Wijnaldum. "City won elk duel en elke tweede bal. Wij loerden alleen maar op de counter. We durfden niet te voetballen. Misschien had het met de spanning te maken."

Na de rust kwam het door treffers van Mohamed Salah en Roberto Firmino toch nog goed voor Liverpool. "We hebben ons gelukkig heel goed kunnen herstellen. Natuurlijk hadden we ook geluk dat City aan het einde van de eerste helft op de paal schoot en dat er een doelpunt werd afgekeurd. Maar het was opnieuw een heel mooie avond voor Liverpool."

Loting

Voor de oud-speler van Feyenoord en PSV is het voor het eerst dat hij een halve finale van de Champions League in het vooruitzicht heeft.

"Dit telt. Dit zijn de mooiste wedstrijden die je voor een club kunt spelen. Bij ons thuis op Anfield was de sfeer na de zege van 3-0 al fantastisch. Nu was het ook mooi om te horen hoe het stadion van City na onze gelijkmaker helemaal stilviel."

Op welke tegenstander hij hoopt in de halve finale, wil Wijnaldum niet zeggen. "Of ik nu het liefst tegen AS Roma speel? Daar doe ik geen uitspraken over. Ik had eerder gezegd liever niet tegen Manchester City te loten en toen kregen we City. Dus daar zeg ik nu maar niks meer over."

Woensdag staan met Bayern München-Sevilla en Real Madrid-Juventus de laatste twee kwartfinales op het programma. Vrijdag is de loting.

