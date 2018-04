Liverpool wint ook return van Manchester City en bereikt halve finales CL

Bij Liverpool speelden Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd mee. Vorige week in de heenwedstrijd op Anfield moest Wijnaldum nog genoegen nemen met een invalbeurt.

Voor de dubbele ontmoeting gold Manchester City als de grote favoriet. De ploeg van trainer Pep Guardiola staat in de Premier League een straatlengte voor op de concurrentie, terwijl Liverpool 'slechts' derde staat.

Manchester City kende nog wel een droomstart in het eigen Etihad Stadium. Al binnen twee minuten opende Gabriel Jesus de score. Na rust greep Liverpool dankzij goals van Mohamed Salah en Roberto Firmino alsnog de tweede zege op City binnen een week.

Guardiola moest de tweede helft vanaf de tribune bekijken. De Spaanse trainer werd weggestuurd wegens commentaar op de scheidsrechter.

Openingsgoal

Manchester City won dit seizoen in de Premier League thuis met 5-0 van Liverpool en hoopte die prestatie in de Champions League nog eens dunnetjes over te doen. Dat geloof werd versterkt door een razendsnelle openingstreffer van Gabriel Jesus. De Braziliaan scoorde al na één minuut en 56 seconden.

Aan de 1-0 leek een overtreding van Raheem Sterling op Van Dijk vooraf te gaan, maar het duwen van de Nederlandse verdediger werd door scheidsrechter Antonio Lahoz niet bestraft.

City probeerde na de vroege openingsgoal door te drukken, maar had geen geluk in de afwerking. De grootste kans was voor de Portugees Bernardo Silva, die zijn inzet op de paal zag belanden.

Vlak voor rust leek Leroy Sané de thuisploeg alsnog op 2-0 te zetten. Het doelpunt van de Duitser werd echter ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel, omdat de arbitrage niet had waargenomen dat de bal niet via een speler van City, maar via Liverpool-aanvoerder James Milner bij Sané was beland.

Guardiola

Trainer Guardiola ging in de rust verhaal halen bij Lahoz en deed dat op dusdanige wijze dat de Spaanse arbiter zijn landgenoot naar de tribune stuurde. Vanaf die plaats zag Guardiola dat de 'perfect game', waarop hij had gehoopt, er voor zijn ploeg niet in bleek te zitten.

Liverpool, dat in de eerste helft alleen via Alex Oxlade-Chamberlain een keer gevaarlijk was geworden, kwam tien minuten na de hervatting op gelijke hoogte. Sadio Mané werd na een knappe solo nog een halt toegeroepen, maar vervolgens pikte Mohamed Salah de bal op en schoot in de verre hoek raak.

Het geloof bij de koploper van de Premier League, die vier keer moest scoren om alsnog de halve finales te halen, was daarmee op slag verdwenen. Liverpool profiteerde en maakte er via Roberto Firmino, die profiteerde van knullig balverlies van Kyle Walker, dertien minuten voor tijd ook nog 1-2 van.

