Van Dijk is er ondanks 3-0 voorsprong niet gerust op tegen Manchester City

"We moeten de rust bewaren en ons voor honderd procent geven", zei Van Dijk op de persconferentie voor de wedstrijd. "Als we op dezelfde manier spelen als in de eerste helft van de thuiswedstrijd, dan komt het goed."

Liverpool kwam in die eerste helft met 3-0 voor dankzij treffers van Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané en gaf die marge niet meer weg. Toch is Van Dijk er nog niet helemaal gerust op dat Liverpool voor het eerst sinds 2008 een plek in de halve finales weet af te dwingen.

"Manchester City heeft zo veel kwaliteit, ze worden niet voor niets landskampioen. We kennen hun krachten en zwaktes", zegt de verdediger. "Het is een vreemde uitgangspositie om een 3-0 voorsprong te verdedigen. We moeten gewoon beginnen alsof het 0-0 is en spelen om te winnen."

Van Dijk werd in januari de duurste verdediger ter wereld. Liverpool betaalde 84 miljoen euro aan Southampton voor de mandekker, die vorige maand door bondscoach Ronald Koeman werd benoemd tot aanvoerder van Oranje.

De geboren Bredanaar heeft het erg naar zijn zin op Anfield Road. "Ik geniet van elke dag hier. Ik heb fantastische medespelers om me heen en de staf is uitstekend. Het stadion en de fans zijn ook geweldig. Het is prachtig om speler van Liverpool te zijn."

Wijnaldum

Een van zijn medespelers is Georginio Wijnaldum. De middenvelder krijgt tegen Manchester City een wat offensievere rol dan gebruikelijk.

"De coach heeft me in de voorbereiding op het seizoen al in die positie laten spelen en zei toen dat er een moment zou komen dat het ook echt zou gebeuren. Dat moment is nu aangebroken'', aldus Wijnaldum.

Afgelopen zaterdag tegen Everton (0-0) speelde Wijnaldum naar volle tevredenheid van manager Jürgen Klopp al in zijn nieuwe rol. Hij had van alle spelers het meeste balbezit. "Gini is een briljante speler als aanvallende middenvelder", oordeelde Klopp.

"Hij is creatief, behendig met de bal en heeft een goed inzicht. Ook fysiek is hij sterk en zijn optreden tegen Everton beviel me. Hij speelde zeer volwassen."

De aftrap van het duel tussen Manchester City en Liverpool is dinsdagavond om 20.45 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden op NU.nl, de voorbeschouwing begint om 20.00 uur.