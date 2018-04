Guardiola: 'City moet bijna perfecte wedstrijd spelen om door te gaan'

"We moeten bijna een perfecte wedstrijd spelen om nog door te gaan", aldus Guardiola maandag op zijn persconferentie. "We weten wat we moeten doen: aanvallen en proberen de counters van Liverpool af te stoppen."

City verloor vorige week woensdag op Anfield Road met verrassend groot verschil van Liverpool. Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané maakten nog voor rust de doelpunten voor de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Manchester City moest afgelopen zaterdag wederom een stevige tik incasseren, want de koploper verloor in de Premier League met 2-3 van Manchester United, na een 2-0 voorsprong. De landstitel is daardoor nog niet veiliggesteld.

Het is pas de eerste keer dit seizoen en de tweede keer in totaal onder Guardiola dat Manchester City twee duels achter elkaar verliest. De Catalaan, die sinds vorig seizoen op de bank zit bij de viervoudig landskampioen, heeft nog nooit drie keer op rij verloren met City.

"De ervaren spelers moeten nu opstaan en ervoor zorgen dat de stemming in de ploeg goed blijft", zei middenvelder Fernandinho (32), die ook aanschoof bij de persconferentie. "Het is niet makkelijk om twee keer achter elkaar te verliezen. We moeten gewoon blijven doen wat we het hele seizoen al doen."

Feest

Guardiola heeft nog steeds een rotsvast vertrouwen in de kwaliteiten van zijn team. "Ik weet dat we vooral beoordeeld worden op de resultaten, maar de prestaties van mijn ploeg zijn buitengewoon, onvergelijkbaar met andere teams."

"Het is een feest om de manager te zijn van deze ploeg. Zelfs toen we met 2-3 achter kwamen tegen United speelden we nog steeds geweldig."

De Catalaanse trainer weet dat City snakt naar Europees succes. De club heeft één Europese prijs op zijn erelijst staan, de Europa Cup II in 1970.

"We hebben titels nodig in Europa, maar dat is niet makkelijk", aldus Guardiola. "Misschien lukt het morgen niet, maar met wat de club de afgelopen tien jaar heeft neergezet weet ik zeker dat Europees succes een keer gaat komen. Als het dit seizoen niet lukt, dan misschien volgend seizoen."

Remontada

Guardiola kan zich vasthouden aan de 'Remontada' van zijn ex-club FC Barcelona. De Spanjaarden maakten vorig seizoen in de achtste finales van de Champions League een 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain goed door thuis met 6-1 te winnen.

Manchester City-Liverpool begint dinsdagavond om 20.45 uur. De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is de scheidsrechter in het Etihad Stadium.

Manchester City-Liverpool is dinsdag live te volgen op NU.nl en in de app van NUsport. De uitzending begint om 20.00 uur.