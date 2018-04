Klopp waarschuwt Liverpool ondanks 'nagenoeg perfecte' avond tegen City

"Het was een mooie avond, maar goed spelen interesseert me niet heel veel. In dit toernooi gaat het om het halen van de volgende ronde, en daar zijn we nog niet", zei de Duitser na de wedstrijd op Anfield Road.

Klopp (50) haalde daarbij een voorbeeld uit het verleden aan. "Jaren geleden verloor ik met Borussia Dortmund met 3-0 bij Real Madrid. Iedereen vertelde me vervolgens dat het klaar was, maar dat maakte me kwaad", herinnerde hij.

"We wonnen de thuiswedstrijd met 2-0, ondanks zes of zeven wijzigingen in de ploeg. Iedereen die de wedstrijd gezien heeft, weet dat we gezien de verhoudingen met 5-0 hadden moeten winnen. Zoiets kan dus zomaar gebeuren."

Liverpool maakte op eigen veld al voor rust korte metten met City, dat in de Premier League ongenaakbaar is. Dankzij Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané stond het na een halfuur al 3-0.

Briljant

De uitslag stemde Klopp uiteraard tevreden. "Dit was nagenoeg perfect. We hebben het beste team ter wereld verslagen, dus we hebben het echt heel goed gedaan", zei de manager van de 'Reds'. "De eerst helft was briljant, echt zoals voetbal hoort te zijn. Na rust speelden we heel geconcentreerd en gaven we niets weg."

Een tegenvaller was wel dat sterspeler Salah in de 52e minuut gewisseld moest worden omdat hij last van zijn lies had. De Egyptenaar werd vervangen door Georginio Wijnaldum.

"Hij kwam naar de zijlijn en vertelde dat hij soms iets voelde", aldus Klopp. "Dat was voor mij reden om hem direct van het veld te halen, zonder overleg met de dokter. Na de wedstrijd vroeg ik aan 'Mo' hoe het ging. Hij zei: 'Het is goed, ik ben in orde'. Maar we moeten nu wachten op de echte diagnose."

Klopp zal het volgende week dinsdag in de return in ieder geval moeten stellen zonder aanvoerder Jordan Henderson, die tegen City geel pakte en daardoor geschorst is. De wedstrijd in het Etihad Stadium begint om 20.45 uur.

