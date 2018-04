Guardiola verdedigt 'heel goed City' na pijnlijk verlies bij Liverpool

"Ik heb weinig aan te merken op mijn team. Niemand zal nog geloven in een stunt voor ons, maar daar moeten we onszelf maar van overtuigen", zei Guardiola woensdagavond op zijn persconferentie na de wedstrijd.

City begon als lichte favoriet aan het treffen met Liverpool, maar werd volledig te kijk gezet door de ploeg van trainer Jürgen Klopp. Na een halfuur spelen was de eindstand al bereikt door treffers van Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané.

Guardiola vond de eindstand niet overeenkomen met het spelbeeld op Anfield. "In de eerste helft was Liverpool slechts tien tot vijftien minuten de betere ploeg. We begonnen heel sterk en controleerden de wedstrijd, maar zij maakten de doelpunten."

Heel goed

City kreeg in de tweede helft nog wel wat kansen en zag ook nog een treffer van Gabriel Jesus afgekeurd worden, maar het belangrijke uitdoelpunt bleef uit, tot onsteltenis van Guardiola.

"Liverpool kwam er twee keer goed uit en scoorde twee keer. Dat is vervelend, want voor de rest speelden we een heel goede wedstrijd. We hadden een goal nodig, maar Liverpool hield het achterin goed dicht en dat moeten we accepteren."

Ondanks de dramatische uitgangspositie is Guardiola niet van plan de handdoek in de ring te gooien. "Mijn ploeg heeft me heel veel mooie dingen laten zien dit seizoen, dus ik geloof er nog in. Natuurlijk wordt het lastig, maar we hebben nog negentig minuten om dit recht te zetten."

De return tussen Manchester City en Liverpool wordt op dinsdag 10 april gespeeld in het Etihad Stadium.

