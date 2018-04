FC Barcelona dicht bij laatste vier CL na eenvoudige zege op Roma

De zege van Barcelona werd ingeleid door twee eigen doelpunten van AS Roma. Na 38 minuten passeerde Daniele de Rossi zijn eigen keeper en tien minuten na rust deed verdediger Konstantinos Manolas hetzelfde.

Vlak daarna tekende Gerard Pique voor de derde treffer van Barcelona, dat tien minuten voor tijd nog wel een tegentreffer van Edin Dzeko moest incasseren.

Luis Suarez vergrootte de marge in de 87e minuut echter weer naar drie, waardoor Barcelona zo goed als zeker is van een plek bij de laatste vier. Bij AS Roma speelde Kevin Strootman de hele wedstrijd mee.

Barcelona kan voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 weer de halve finales van de Champions League bereiken. De ploeg van trainer Ernesto Valverde strandde de laatste twee jaar bij de laatste acht.

De return tussen Barcelona en Roma in Stadio Olimpico staat dinsdag 10 april op het programma.

Makkelie

Roma bood in de openingsfase nog prima tegenstand tegen Barcelona, dat dit Champions League-seizoen nog geen enkele nederlaag leed. De bezoekers hoopten na enkele minuten al op een penalty nadat Dzeko werd aangetikt in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Danny Makkelie zag er niks in.

De beste kansen in het eerste halfuur waren desondanks voor Barcelona. Schoten van Lionel Messi en Suarez werden gekeerd door Alisson, terwijl Ivan Rakitic de paal raakte. Na 38 minuten had het thuispubliek alsnog reden tot juichen. Andres Iniesta haalde uit van afstand en zag zijn poging via de voet van De Rossi buiten bereik van Alisson in het doel verdwijnen.

AS Roma kreeg op slag van rust direct de ideale mogelijkheid om de tegentreffer weg te poetsen, maar Lorenzo Pellegrini verprutste die kans door een vrije trap op de rand van het strafschopgebied in de muur te schieten.

Effectief

Ook aan het begin van de tweede helft was Roma dicht bij de gelijkmaker, maar Diego Perotti kopte op aangeven van Alessandro Florenzi naast. Een paar minuten later leken de bezoekers alsnog te profiteren van kinderlijk balverlies van Samuel Umtiti, maar de verdediger kon opgelucht ademhalen omdat de bal de achterlijn al had gepasseerd.

Waar de bezoekers nalieten de gelijkmaker aan te tekenen, toonde Barcelona zich een stuk effectiever door in een tijdsbestek van vier minuten twee keer toe te slaan. Eerst werkte Manolas een voorzet van Rakitic in eigen doel en even later kon Pique een rebound binnentikken nadat Alisson eerst nog een inzet van Suarez had gekeerd.

In de laatste twintig minuten zette Roma weer wat meer aan en moest doelman Marc-André Ter Stegen meerdere keren ingrijpen om zijn doel schoon te houden. Dat laatste lukte de Duitse goalie uiteindelijk niet, want tien minuten voor tijd kregen de Italianen alsnog loon naar werken nadat Dzeko van dichtbij binnenschoot.

Het slotakkoord was drie minuten voor tijd echter voor Suarez, die met zijn eerste Champions League-treffer dit seizoen Barcelona een uitstekende uitgangspositie bezorgde voor de return van volgende week.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League