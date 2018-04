Liverpool zet grote stap naar halve finales CL na klinkende zege op City

Op City staat in de eigen Premier League geen maat, maar in de Champions League kreeg de formatie van coach Josep Guardiola voetballes van Liverpool, waar Virgil van Dijk in de basis stond en Georginio Wijnaldum inviel.

De thuisploeg stond al na een half uur op een 3-0 voorsprong dankzij treffers van Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané. Na rust probeerde City de situatie nog te redden, maar dat lukte niet meer.

Voor het duel was er nog een incident rond de spelersbus van Manchester City. Fans van Liverpool bekogelden die met flessen, blikjes en vuurwerk. Liverpool heeft die actie op felle wijze afgekeurd.

Aguero

Manchester City, dat aantrad zonder de geblesseerde topspits Sergio Aguero, werd vanaf het eerste fluitsignaal overrompeld door Liverpool. De thuisploeg won vrijwel alle duels en liet City niet in het ritme komen.

Dat resulteerde al in de twaalfde minuut in de openingstreffer. Salah werd (in buitenspelpositie) weggestuurd aan de rechterkant. Hij bediende Roberto Firmino, die nog door de City-verdediging werd gestuit. De Braziliaan snoepte de bal echter weer af van Kyle Walker en bediende Salah, die Ederson passeerde.

Na twintig minuten verdubbelde Oxlade-Chamberlain de score. Dat deed de middenvelder op fraaie wijze. De van Arsenal overgekomen international haalde van net buiten het strafschopgebied hard uit en zag hoe Ederson kansloos was op zijn poging.

Alsof het nog niet erg genoeg was voor City, maakte Mané er na een half uur zelfs 3-0 van. De Senegalees timede het beste bij een voorzet van Salah en liet Ederson met een kopbal voor de derde keer kansloos.

Wijnaldum

Na rust ging de Liverpoolse aanvalslust wat liggen, al kwam dat vooral door het uitvallen van Salah. De Egyptenaar moest er vlak na rust vanaf met een liesblessure en werd vervangen door Wijnaldum.

City, met Raheem Sterling als extra aanvaller in de ploeg, creëerde vervolgens ook wel wat kansen, maar doelman Loris Karius van Liverpool was aanvankelijk van geen enkele poging onder de indruk. De thuisploeg kwam wel goed weg toen een treffer van Gabriel Jesus wegens buitenspel werd afgekeurd.

Voor City lijkt daarom opnieuw een voortijdig einde te komen aan de Champions League, de prijs waar de club sinds de overname zo naar hunkert. Vorig jaar sneuvelde City al in de achtste finales. Een jaar daarvoor was de halve finale het eindstation voor de club.

Volgende week dinsdag is de return in het Etihad Stadium in Manchester.

