Buffon rekent niet meer op wonder na pak slaag tegen 'te sterk' Real

"We zijn erg teleurgesteld omdat we de halve finale waarschijnlijk niet gaan halen", zei Buffon, die tijdens zijn rijke carrière nooit de Champions League won, dinsdag na de wedstrijd in Turijn.

"Dit is erg jammer, maar tegen sommige teams moet je je verlies gewoon kalm incasseren en de tegenstander feliciteren. Objectief gezien is Real Madrid gewoon de sterkere ploeg."

De hoofdrol bij Real Madrid was zoals bijna gebruikelijk weggelegd voor Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde twee keer, waarvan zijn omhaal in de tweede helft van ongekende schoonheid was.

"Of Ronaldo vanavond op zijn best speelde?", vroeg Buffon zich hardop af. "Dat denk ik niet, dit is zijn gebruikelijke niveau. Messi en hij kunnen vergeleken worden met Maradona en Pelé, want ze halen dit niveau seizoen na seizoen. Natuurlijk hebben wij wat fouten gemaakt, maar dat gebeurt nu eenmaal als je tegen de besten speelt."

Dodelijk

Net als Buffon gaf ook zijn trainer Massimiliano Allegri alle credits aan de tegenstander. "Real Madrid is dodelijk met de laatste bal. Je wint natuurlijk niet voor niets drie keer de Champions League in vier jaar. Dat is geen toeval."

Dat Juventus over acht dagen alsnog de halve finale bereikt, is volgens Allegri uitgesloten. 'We moeten ons nu op de competitie focussen en proberen volgende week een goede wedstrijd op de mat te leggen in Madrid."

"Ik ben wel erg teleurgesteld over de derde tegengoal. Als dat doelpunt niet was gevallen, hadden we het nog kunnen omdraaien in de return. Nu is dat onmogelijk."

Andrea Barzagli wees na afloop vooral naar Ronaldo. "Zijn omhaal, dat was een Playstation-doelpunt", vond de verdediger van Juventus.

De club uit Turijn haalde vorig seizoen nog de finale van de Champions League, waarin het eveneens met ruime cijfers moest buigen voor Real Madrid (4-1). In de Serie A ligt de 'Oude Dame' op koers voor een zevende landstitel op rij.

Bekijk de uitslagen in de Champions League