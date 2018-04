Bayern boekt met invaller Robben gelukkige uitzege bij Sevilla

Arjen Robben moest bij Bayern München beginnen op de bank. De Nederlander, die zaterdag nog in de basis stond toen in de Bundesliga met 6-0 werd gewonnen van Borussia Dortmund, viel ruim tien minuten voor tijd in.

Sevilla, dat het nooit eerder schopte tot de laatste acht in de Champions League, kwam in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan na een halfuur spelen via Pablo Sarabia op voorsprong. Een eigen doelpunt van Jesus Navas bracht Bayern München nog voor rust langszij.

Ook bij het tweede doelpunt werd Sevilla-doelman David Soria door een eigen speler gepasseerd. Al kreeg Thiago, die in de 68e minuut via het been van verdediger Sergio Escudero doel trof, de winnende treffer officieel op zijn naam.

Ontzag

Sevilla, dat in de vorige ronde voor een verrassing zorgde door Manchester United uit te schakelen, toonde van begin af aan weinig ontzag voor Bayern München en kreeg in de eerste helft de beste kansen.

Bayern ontsnapte in de twintigste minuut nog aan een tegentreffer toen Sarabia de bal oog in oog met doelman Sven Ulreich volkomen verkeerd raakte, maar na een halfuur opende de Spaanse middenvelder de score alsnog. Na een goede assist van Sergio Escudero leek hij bij de aanname weliswaar zijn arm te gebruiken, maar de protesten van de Duitsers leverden niets op.

De voorsprong van de thuisploeg hield slechts zes minuten stand, al kwam bij de gelijkmaker van Bayern het nodige geluk kijken. Een als voorzet bedoelde bal van Ribéry rolde via het been van Sevilla-verdediger Jesus Navas, de vingertoppen van doelman Soria en de binnenkant van de paal achter de doellijn.

Kansloos

Met James Rodriguez en Rafinha voor Juan Bernat en de geblesseerde Arturo Vidal kreeg Bayern steeds meer grip op de wedstrijd. Soria hield de drievoudig winnaar van de Europa League nog op de been met een knappe redding op een inzet van Javi Martinez, maar was in de 68e minuut kansloos toen een kopbal van Thiago, deze keer via Sevilla-aanvoerder Escudero, achter hem in het net verdween.

Robben kwam in de 79e minuut in het veld als vervanger van Ribery. Hij gaf nog een fraaie voorzet op Robert Lewandowski, maar tot een treffer kwam het niet.

De return in de Allianz Arena is volgende week woensdag. Als Bayern dan stand houdt, plaatsen de Duitsers zich voor de 27e keer in de clubhistorie voor de halve finale van een Europees bekertoernooi.

Bayern werd de afgelopen vier edities van de Champions League telkens door een Spaanse tegenstander uitgeschakeld. Achtereenvolgens bleken Real Madrid (2013/14, halve finale), FC Barcelona (2014/15, halve finale), Atletico Madrid (2015/16, halve finale) en opnieuw Real Madrid (2016/17, kwartfinale) te sterk.

