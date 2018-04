Real mede dankzij fenomenale omhaal Ronaldo ruim langs Juventus

De 33-jarige Portugees trof al na drie minuten doel in Turijn, waardoor hij zich de eerste speler mag noemen die in tien Champions League-duels op rij tot scoren komt.

Een kwartier na rust vergrootte Ronaldo de marge naar twee met een fenomenale omhaal en twintig minuten voor tijd tekende Marcelo ook nog de 0-3 aan, waardoor de return van volgende week niets meer dan een formaliteit lijkt.

Juventus eindigde de wedstrijd zelfs nog met tien man. Paulo Dybala had voor rust al geel gekregen voor een schwalbe en ontving na een onhandige overtreding in de 66e minuut ook zijn tweede gele kaart.

Door de ruime nederlaag verzuimde Juventus revanche te nemen voor de verloren Champions League-finale van vorig seizoen in Cardiff, toen Real ook al met duidelijke cijfers te sterk was: 4-1. De return van deze kwartfinale wordt op woensdag 11 april gespeeld.

Vroege treffer

Juventus hoopte zijn sterke defensieve statistieken uit de eigen competitie mee te nemen naar de Champions League, maar de 'Oude Dame' moest al binnen mum van tijd een doelpunt incasseren. Ronaldo kwam na drie minuten simpel voor zijn man en kon zo een voorzet van Isco fraai achter Gianluigi Buffon werken.

Ondanks de vroege tegentreffer leek Juventus niet van slag. Nadat de thuisploeg al wat speldenprikjes had uitgedeeld, kreeg Gonzalo Higuain na 25 minuten de ideale mogelijkheid op de gelijkmaker. De Argentijnse spits kon van dichtbij binnenwerken na een vrije trap, maar Keylor Navas voorkwam de 1-1 met een katachtige redding.

Niet veel later mocht ook Juventus zich gelukkig prijzen nadat een verwoestende uithaal van Toni Kroos op de lat belandde, waardoor het halverwege bij 0-1 bleef.

Omhaal

Net als in de eerste helft leek Real ook op slag na rust direct tot scoren te komen, maar het schot van uitblinker Ronaldo vloog dit keer rakelings voorlangs. Aan de andere kant had Juventus net zoveel pech in de afronding, want Dybala zag zijn van richting veranderde vrije trap maar net naast de paal belanden.

Juventus hield hoop op de gelijkmaker, maar een misverstand achterin tussen Giorgio Chiellini en doelman Buffon leidde na 66 minuten alsnog de 0-2 in voor Real. Na een eerste mislukte poging van Lucas Vazquez kreeg Dani Carvajal de bal bij Ronaldo, die Buffon vervolgens kansloos liet met een fantastische omhaal.

Real zat daardoor op rozen en werd ook nog geholpen door de rode kaart van Dybala, die buiten het veld moest toekijken hoe Juventus twintig minuten voor tijd ook nog de derde tegentreffer incasseerde via Marcelo.

Juventus liet zich in de absolute slotfase nog twee keer gevaarlijk zien en ook Ronaldo had in extremis de vierde Madrileense treffer op zijn schoen, maar het bleef bij 0-3 in Turijn.

