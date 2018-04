Ronaldo verbetert record Van Nistelrooij met goal in tiende CL-duel op rij

Ronaldo deelde het record met Ruud van Nistelrooij, die vanaf het seizoen 2002/2003 negen Champions League-wedstrijden op rij een doelpunt wist te maken namens Manchester United.

De 33-jarige Ronaldo bereikte de mijlpaal dinsdagavond in de heenwedstrijd tegen Juventus in de kwartfinales (0-3 winst). De Portugees schoot al na twee minuten op aangeven van Isco de 0-1 binnen, zijn snelste treffer ooit in de Champions League. Na 64 minuten trof hij ook nog eens doel met een schitterende omhaal.

Aangezien Ronaldo vorig jaar ook al in de finale tegen Juventus scoorde en hij dit seizoen tot dusver elk duel doeltreffend is geweest, heeft de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar nu tien wedstrijden op rij gescoord in het miljoenenbal.

Records

Real Madrid-coach Zinedine Zidane was na afloop van het eerste kwartfinaleduel met Juventus lovend over Ronaldo. "Cristiano heeft altijd het verlangen om iets bijzonders te doen in de Champions League. Hij rust nooit op zijn lauweren en kan geweldige dingen laten zien."

Eerder dit seizoen vestigde Ronaldo al twee andere records in de Champions League. Hij is de eerste speler ooit die in alle groepsduels tot scoren is gekomen en bovendien de eerste speler die voor één club minstens honderd treffers heeft gemaakt in het miljoenenbal.

Door zijn treffers tegen Juventus staat Ronaldo dit seizoen al op veertien treffers in de Champions League, waarmee hij soeverein aan de leiding gaat op de topscorerslijst.

De return tussen titelverdediger Real Madrid en Juventus, verliezend finalist van vorig jaar, staat woensdag 11 april op het programma.