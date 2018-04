Manchester City nog zonder Aguero in CL-kraker tegen Liverpool

Aguero, met dertig treffers dit seizoen topscorer bij City, raakte begin maart geblesseerd aan zijn knie. Daardoor miste de Argentijn de laatste twee competitiewedstrijden tegen Stoke City (0-2 winst) en Everton (1-3 zege).

"Het gaat al een stuk beter met Sergio, maar volgens de dokteren nog niet goed genoeg. Daarom blijft hij achter in Manchester", verklaarde Guardiola dinsdag op zijn persconferentie.

Hoewel Manchester City in de Premier League liefst achttien punten meer heeft dan Liverpool, lijken beide ploegen wel aan elkaar gewaagd. De 'Reds' van coach Jürgen Klopp zijn immers verantwoordelijk voor de enige competitienederlaag van de 'Citizens' dit seizoen.

Tactiek

Guardiola is onder de indruk van Liverpool, maar de Spaanse coach is ondanks die zeldzame nederlaag van begin januari (4-3) niet van plan zijn tactiek aan te passen in de Champions League.

"Natuurlijk hou ik rekening met de kwaliteiten van Liverpool; het zou arrogant zijn als ik dat niet zou doen. Maar als jullie denken dat we negentig minuten gaan verdedigen, dan hebben jullie het mis. Ik zie niet in waarom ik iets zou veranderen als het goed gaat."

Guardiola is wel beducht voor Liverpool-aanvaller Mohamed Salah, met 29 treffers de verrassende topscorer in Engeland. "Hij past precies in het spel dat Jürgen wil spelen. Hij is sowieso een meester in het halen van jongens die passen bij zijn speelwijze. We moeten oppassen, want elk foutje van ons kan genadeloos worden afgestraft."

De heenwedstrijd tussen Liverpool en Manchester City begint woensdagavond om 20.45 uur. De return in het Etihad Stadium staat een week later op het programma.

