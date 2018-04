Klopp ziet kansen voor Liverpool in Champions League-duel met City

"Natuurlijk hebben we een kans", zei Klopp over de confrontatie met City, dat stevig aan kop gaat in de Premier League. "Dit wordt met afstand de mooiste wedstrijd van de vier. Wij zullen tot het uiterste gaan."

Liverpool slaagde er dit seizoen als enige club in de Premier League in om de 'Citizens' te verslaan. In januari zegevierden de 'Reds' voor eigen publiek met 4-3. In Manchester werd Liverpool in september echter met 5-0 afgedroogd.

"Ik had vooraf niet gedacht dat we met 5-0 zouden verliezen", zei Klopp. "Ik had ook niet gedacht dat we vervolgens thuis met 4-3 zouden winnen. Maar het bewijst wel dat we een kans hebben."

Bovendien verwacht de Duitser dat Anfield in "vuur en vlam" zal staan. "De sfeer is altijd fantastisch in ons stadion. Het spel zal daar ook aanleiding toe geven, daarvan ben ik overtuigd. Natuurlijk gaat de tactiek een rol spelen, maar dat zal niet ten koste gaan van het amusement. Het wordt ongetwijfeld een spektakel."

Niveau

Klopp ziet City wel als favoriet. "Er zijn momenten dat wij hetzelfde niveau halen als zij, maar lang niet altijd. City is veel constanter en dat verklaart waarom de club afgetekend aan de leiding gaat in de Premier League."

Toch heeft de 50-jarige coach vertrouwen in een goed resultaat voor zijn ploeg. "Ik zie kansen voor ons, maar dat neemt niet weg dat het ongelofelijk moeilijk gaat worden."

Liverpool rekende in de achtste finales van de Champions League af met FC Porto en City was te sterk voor FC Basel. De heenwedstrijd in de kwartfinales tussen de twee Engelse ploegen staat woensdagavond om 20.45 uur op het programma.

