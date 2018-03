Real en Juventus op herhaling in kwartfinales CL, Liverpool treft City

Kevin Strootman treft met AS Roma de Spaanse koploper FC Barcelona van reservekeeper Jasper Cillessen, terwijl Arjen Robben en Bayern München met Sevilla strijden om een plek bij de laatste vier.

Real Madrid won vorig seizoen voor de twaalfde keer de Champions League/Europa Cup I door in de finale in Cardiff met 1-4 af te rekenen met Juventus.

In totaal speelden de Spaanse en Italiaanse topclub al negentien keer tegen elkaar in Europees verband. 'De Koninklijke' won negen keer, Juve acht keer en twee keer was er een gelijkspel.

Wereldgoal

AS Roma en Barcelona troffen elkaar vier keer eerder in de Champions League. In het seizoen 2001/2002 werd het in de tweede groepsfase 1-1 in Spanje en 3-0 in Italië.

Twee seizoenen geleden zaten de twee ploegen bij elkaar in groep E en eindigde het duel in Rome mede door een wereldgoal van Alessandro Florenzi in 1-1. In Barcelona wonnen de Catalanen met liefst 6-1.

De loting voor de kwartfinales leverde ook twee primeurs op. Sevilla, dat voor het eerst bij de laatste acht van de Champions League zit, speelde nog nooit in Europees verband tegen Bayern en de twee Engelse clubs Manchester City en Liverpool troffen elkaar niet eerder in een internationaal toernooi.

Liverpool-City heeft wel een lange historie. In 1893 speelden de clubs voor het eerst een wedstrijd tegen elkaar. Inmiddels staat de teller op 175 officiële duels. Dit seizoen won City thuis met 5-0 van Liverpool, terwijl de ploeg van Jürgen Klopp op Anfield revanche nam door met 4-3 te zegevieren.

Shevchenko

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden gespeeld op 3 (Sevilla-Bayern en Juventus-Real) en 4 april (Barcelona-Roma en Liverpool-City). De returns zijn een week later, op 10 (Roma-Barcelona en City-Liverpool) en 11 april (Bayern-Sevilla en Real-Juventus).

Andriy Shevchenko verrichte vrijdag de loting op het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon. De Oekraïner is de ambassadeur van de Champions League-finale, die op zaterdag 26 mei wordt gehouden in het Olimpiyskyi stadion in Kiev.

Volledige loting kwartfinales Champions League:

FC Barcelona-AS Roma (4 en 10 april)

Sevilla-Bayern München (3 en 11 april)

Juventus-Real Madrid (3 en 11 april)

Liverpool-Manchester City (4 en 10 april)