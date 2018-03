Schlemiel Courtois trekt boetekleed aan na CL-uitschakeling Chelsea

Mede daardoor verloren de 'Blues' met 3-0 en eindigde het Europese avontuur in de achtste finales, omdat drie weken eerder met 1-1 gelijk werd gespeeld op Stamford Bridge.

"Ik heb wel vaker gespeeld tegen Messi en het was ook niet de eerste keer dat hij scoorde met een schot tussen mijn benen door. Voor een doelman van mijn lengte is dat waarschijnlijk mijn zwakste punt", ging Courtois door het stof. "Dat is heel vervelend, maar ik moet het onder ogen zien. Ik moet als man mijn fout erkennen."

Al na 126 seconden moest Courtois voor het eerst vissen. Messi schoof de bal vanuit een lastige hoek met zijn zwakke rechterbeen onder de sluitpost door. "Ik verwachtte dat schot niet", verzuchtte de schuldbewuste Belg. "Mede daardoor kon ik mijn benen niet op tijd sluiten. Dat was geen leuke manier om aan de avond te beginnen."

Nadat Ousmane Dembélé de marge had verdubbeld, vond Messi in de tweede helft opnieuw ruimte tussen de benen van de schlemiel van de avond. "Feitelijk hebben we de vier goals in twee duels gewoon weggegeven aan Barcelona. Het waren allemaal persoonlijke fouten", baalde Courtois.

FA Cup

Door de uitschakeling waren de achtste finales voor het derde opeenvolgende jaar het eindstation voor Chelsea, dat in 2012 nog de Champions League won. In de competitie staat de regerend landskampioen vijfde, met liefst 25 punten achterstand op koploper Manchester City.

"We moeten hard blijven werken", benadrukte Courtois. "Zondag moeten we proberen te winnen in de FA Cup-kwartfinale tegen Leicester City. Dat is de enige trofee die we dit seizoen nog kunnen winnen. We gaan er dan ook vol voor."

