Conte looft 'beste speler van de wereld' Messi na uitschakeling Chelsea

"Jullie weten net zo goed als ik dat Messi de beste speler ter wereld is. In de twee wedstrijden van ons tegen Barcelona heeft hij het verschil gemaakt", zei Conte in Camp Nou tegen BT Sport.

Messi was in de heenwedstrijd van drie weken geleden op Stamford Bridge al belangrijk voor Barcelona door de 1-1 aan te tekenen en ook in de return liet de Argentijn zich weer van zijn beste kant zien.

Na iets meer dan twee minuten schoot Messi de openingstreffer door de benen van doelman Thibaut Courtois en een kwartier na rust zorgde de Argentijn ook voor de 3-0, zijn honderdste Champions League-doelpunt. Ousmane Dembélé had na twintig minuten al voor de tweede Catalaanse treffer gezorgd.

"We hebben het over Messi, een speler die in één seizoen zestig doelpunten maakt. Dat is geen topspeler, maar een ongelooflijke topspeler", aldus Conte, die zijn eigen ploeg niks wilde verwijten.

"Ik ben heel blij en trots met de inzet die mijn spelers hebben getoond. We creëerden heel veel kansen, maar Barcelona was een stuk effectiever. We verdienden het niet om hier met 3-0 te verliezen."

Valverde

Net als Conte was ook Barcelona-trainer Ernesto Valverde weer lovend over Messi. De 54-jarige Spanjaard benadrukte nog maar eens hoe belangrijk de 30-jarige aanvaller is voor de koploper in de Primera Division.

"Het is een luxe om Messi in je ploeg te hebben. Hij kan gevaar creëren, is vaak beslissend en maakt elke aanval beter", aldus Valverde, die ondanks de afgetekende 3-0 overwinning vindt dat Chelsea het de Catalanen bijzonder lastig heeft gemaakt.

"Chelsea heeft buitengewoon goede spelers en we wisten dat het moeilijk zou worden. Dat hebben ze ook laten zien. Dit was wat mij betreft één van onze lastigste wedstrijden dit seizoen. We speelden goed en controleerden de wedstrijd, maar moesten alles geven tot de laatste seconde."

