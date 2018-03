Messi leidt Barcelona tegen Chelsea met jubileumgoals naar laatste acht CL

Dankzij Messi stond Barcelona in het uitverkochte Camp Nou al na iets meer dan twee minuten op voorsprong. Voor de sterspeler betekende het zijn snelste doelpunt ooit.

Na twintig minuten stond het 2-0 door Ousmane Dembélé, die zijn eerste doelpunt voor Barcelona maakte. In de tweede helft was het woord wederom aan Messi. De Argentijn scoorde in navolging van Cristiano Ronaldo als tweede speler ooit voor de honderdste keer in de Champions League en gooide het duel definitief in het slot.

Door de overwinning op Chelsea zet Barcelona de jacht op de zesde Champions League-winst in de clubhistorie voort. De Spaanse topclub won het prestigieuze toernooi eerder in 1992, 2006, 2009, 2011 en 2015.

Barcelona, dat in de voorbije twee seizoenen strandde in de kwartfinales, bereikte als achtste en laatste de laatste acht. Eerder slaagden Bayern München - dat eerder op de avond Besiktas uitschakelde - Manchester City, Juventus, Real Madrid, Liverpool, Sevilla en AS Roma daarin.

De loting voor de kwartfinales wordt vrijdag vanaf 12.00 uur in het Zwitserse Nyon verricht.

Droomstart

In het volgepakte eigen stadion kende Barcelona een droomstart tegen Chelsea, want al na twee minuten was het raak. Messi kreeg de bal wat fortuinlijk mee, combineerde vervolgens fraai met Luis Suarez en schoot vanuit een moeilijke hoek raak. Chelsea-keeper Thibaut Courtois zag er daarbij niet goed uit.

Chelsea drong na de openingstreffer wat meer aan, waarbij het vooral van Willian moest komen. Echt grote kansen bleven echter uit en aan de andere kant was het na twintig minuten wederom raak. Messi gaf na een goede actie af op de jonge Dembélé, die via de vingertoppen van Courtois hard raak schoot.

In de wetenschap dat het twee keer moest scoren om nog door te gaan ging Chelsea voor rust op zoek naar de aansluitingstreffer en die kwam er tot twee keer toe bijna. Marcos Alonso vond eerst doelman Marc-André ter Stegen op zijn weg en trof uit een vrije trap de paal.

Na rust waren grote kansen schaars, maar sloeg Messi bij een van de weinige mogelijkheden die hij kreeg wel direct weer toe. De aanvaller schoot opnieuw raak door de benen van Courtois en schreef geschiedenis met zijn honderdste treffer in de Champions League.

Het geknakte Chelsea, dat het miljoenenbal in 2012 won, wist dat het voor het derde seizoen op rij ging stranden in de achtste finales van de Champions League en kwam niet echt meer tot kansen.

