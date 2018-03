Messi na Ronaldo tweede speler met honderd Champions League-treffers

De 30-jarige Messi, die op 2 november 2005 zijn eerste goal maakte in het miljoenenbal, had 123 wedstrijden nodig om zijn mijlpaal te bereiken en is na Cristiano Ronaldo de tweede speler die honderd keer weet te scoren in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Ronaldo bereikte de mijlpaal vorig seizoen al in de return van de kwartfinales tegen Bayern München (4-2), maar deed er wel 21 wedstrijden langer over.

De Portugees van Real Madrid kwam dit Champions League-seizoen al twaalf keer tot scoren en staat momenteel op 117 doelpunten in het miljoenenbal, waarvan vijftien voor de 'Koninklijke'.

Droomstart

Messi kende tegen Chelsea in Camp Nou een droomstart door na twee minuten en acht seconden de bal door de benen van doelman Thibaut Courtois te schieten. Voor de Argentijn was dat het snelste doelpunt in zijn loopbaan.

Na 63 minuten passeerde Messi doelman Courtois opnieuw door zijn benen, waardoor de topscorer van Barcelona op honderd treffers kwam in de Champions League en de Catalanen zich eenvoudig plaatsten voor de kwartfinales.

Zowel Messi als Ronaldo kan dit seizoen zijn totale aantal Champions League-treffers nog verhogen. Real Madrid bereikte vorige week de kwartfinales door af te rekenen met Paris Saint-Germain, terwijl Barcelona zich woensdagavond ten koste van Chelsea dus bij de laatste acht voegde.

Topscorers aller tijden in Champions League 1. Cristiano Ronaldo - 117

2. Lionel Messi - 100

3. Raúl - 71

4. Ruud van Nistelrooy - 56

5. Karim Benzema - 53

6. Thierry Henry - 50

7. Zlatan Ibrahimovic - 48

8. Andriy Shevchenko - 48

9. Filippo Inzaghi - 46

10. Robert Lewandowski - 45

Bekijk de uitslagen in de Champions League