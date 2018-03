Bayern wint opnieuw simpel van Besiktas en bereikt laatste acht CL

Bayern had de heenwedstrijd in eigen huis drie weken geleden al met 5-0 gewonnen en dus was de return in Istanbul niet meer dan een formaliteit. De Duitsers konden het zich zelfs veroorloven om Arjen Robben thuis te laten.

Besiktas, dat startte met Jeremain Lens, kwam na achttien minuten op achterstand in het eigen Vodafone Park door een treffer van Thiago. Een ongelukkig eigen doelpunt van Gökhan Gönül bracht de stand vlak na rust zelfs op 0-2.

Vagner Love werkte na 59 minuten nog wel de aansluitingstreffer binnen, maar het was niet genoeg om een tweede nederlaag in het tweeluik te voorkomen. Bayern kwam zeven minuten voor tijd zelfs nog op 1-3 via Sandro Wagner. Ryan Babel mocht het laatste kwartier meedoen bij Besiktas.

Door de eenvoudige zege van Bayern vestigde Heynckes een record in de Champions League. De Duitser behaalde zijn elfde zege (1-3) op rij in het miljoenenbal en is daarmee Louis van Gaal (FC Barcelona) en Carlo Ancelotti (Real Madrid) voorbij.

Ook Manchester City, Juventus, Real Madrid, Liverpool, Sevilla en AS Roma bereikten al de laatste acht. De laatste kwartfinalist komt uit het duel FC Barcelona-Chelsea, dat later op woensdagavond wordt gespeeld.

Wonder

Besiktas moest door de pijnlijke nederlaag van vorige week hopen op een wonder in eigen huis, maar Bayern maakte al snel een einde aan het laatste restje spanning. Thiago stond op de goede plek om een scherpe voorzet van Thomas Müller binnen te werken.

Bayern kwam daarna amper in de problemen tegen Besiktas, dat het voor rust met name moest hebben van speldenprikjes. Lens probeerde het na ruim een halfuur van afstand, maar zijn schot was geen probleem voor doelman Sven Ulreich.

In plaats van 1-1 werd het één minuut na rust al 0-2 door een kolderiek eigen doelpunt. Doelman Tolga Zengin probeerde een voorzet weg te werken, maar bokste de bal tegen zijn eigen verdediger Gönül aan, waardoor de bal in eigen doel rolde.

Vagner Love zorgde tien minuten later wel voor de aansluitingstreffer door Ulreich van dichtbij te passeren, maar de zege van Bayern kwam niet in gevaar. Vijf minuten voor tijd werd het zelfs nog 1-3 nadat Wagner met zijn borst een voorzet binnenwerkte, waardoor Bayern zich voor het zevende Champions League-seizoen op rij kwartfinalist mag noemen.

