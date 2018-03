Montella: 'Veel spelers van Sevilla speelden wedstrijd van hun leven'

"We speelden gewoon uitmuntend, heel erg goed", zei de Italiaanse coach op de persconferentie na de wedstrijd op Old Trafford. "Veel spelers hebben de wedstrijd van hun leven gespeeld. Natuurlijk ben ik heel erg gelukkig. Het is fantastisch dat we hebben gewonnen in dit speciale stadion."

In 1958 bereikte de huidige nummer vijf van de Primera Division al eens de kwartfinale van de toenmalige Europa Cup I. Deze eeuw blonk de Zuid-Spaanse club vooral uit in de UEFA Cup en Europa League die liefst vijfmaal werden gewonnen.

"Ik ben erg blij voor de spelers en de fans in het stadion en thuis dat we na zestig jaar weer zo ver zijn gekomen. Er zitten een paar hele gelukkige spelers in de kleedkamer, die deze club diep in hun hart hebben zitten."

Ben Yedder

Nadat de heenwedstrijd drie weken geleden in 0-0 was geëindigd, was ook de return in Manchester lange tijd geen spectaculair schouwspel. Dat veranderde toen Montella in de 72e minuut Wissam Ben Yedder in liet vallen. De Fransman tekende 87 seconden later voor de openingstreffer en maakte er vier minuten later ook 0-2 van.

Daardoor komt Ben Yedder op acht goals in zeven Champions League-duels dit seizoen en staat hij tweede op de topscorerslijst, achter Cristiano Ronaldo (12 doelpunten). "Ben heeft het verschil gemaakt vandaag", zei Montella dan ook. "We creëerden in de eerste helft geen kansen, maar gaven zelf ook helemaal niks weg."

Naast Sevilla plaatsten Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City en AS Roma zich voor de kwartfinales. Woensdag staan FC Barcelona-Chelsea en Besiktas-Bayern München op het programma.

