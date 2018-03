Mourinho verwijt United-spelers niets na pijnlijke uitschakeling

De Spanjaarden sloegen in de tweede helft twee keer toe via invaller Wassem Ben Yedder, waarna de aansluitingstreffer van Romelu Lukaku te laat kwam. Het heenduel was in 0-0 geëindigd.

"We hadden goede fases, maar hadden nooit echt de controle. Desondanks kan ik niet zeggen dat er iets mankeerde aan mijn spelers en de manier waarop ze speelden", zei Mourinho na de wedstrijd Old Trafford.

Hoewel de fans van United tijdens het duel meermaals lieten merken niet blij te zijn met het afwachtende spel van United, vond de Portugese coach dat zijn ploeg weinig te verwijten viel.

"We probeerden vanaf de eerste minuut agressief te spelen, maar Sevilla had de wedstrijd knap onder controle. We kregen een paar goede kansen, maar Sevilla scoorde en vanaf dat moment werd het een heel intense wedstrijd. Na het tweede doelpunt stonden we voor een onmogelijke opgave."

Relativeren

Hoewel het voor United alweer vier jaar geleden is dat de kwartfinales van de Champions League bereikt werden, kon Mourinho de nederlaag tegen Sevilla relativeren.

"Morgen is weer een nieuwe dag en zaterdag wacht de volgende wedstrijd. Het doet me goed dat mijn spelers hun teleurstelling niet verbergen, al hebben we daar weinig tijd voor."

United speelt zaterdag in de kwartfinales van de FA Cup thuis tegen Brighton & Hove Albion. Het bekertoenooi geldt zeer waarschijnlijk nog als enige kans op een prijs voor de 'Red Devils', want in de competitie is de achterstand op koploper Manchester City liefst zestien punten.

