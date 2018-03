Strootman helpt Roma tegen Shakhtar met assist aan kwartfinaleticket

De 28-jarige middenvelder stelde ploeggenoot Edin Dzeko in de 52e minuut in staat te scoren. De uitslag volstond na de 2-1 nederlaag van vorige week in Charkov.

Eerder bemachtigden Manchester City, Juventus, Liverpool en Real Madrid al een kwartfinaleticket in de Champions League. Dinsdag voegde naast Roma ook Sevilla (dat knap Manchester United uitschakelde) zich daarbij.

De laatste keer dat Roma de kwartfinales van de Champions League bereikte was in het seizoen 2007/2008. Destijds was dat ook het eindstation, want United was toen over twee duels te sterk.

FC Barcelona-Chelsea en Besiktas-Bayern München zijn woensdag de laatste twee affiches in de achtste finales. Het heenduel tussen Chelsea en Barcelona eindigde in 1-1, terwijl Bayern dankzij een 5-0 thuiszege al vrijwel zeker is van de volgende ronde.

Middenveld

Voor rust viel er maar weinig te genieten in Stadio Olimpico. Zowel Roma als Shakhtar leek niet echt te durven aanvallen, waardoor de wedstrijd zich voornamelijk op het middenveld afspeelde en echte kansen uitbleven.

Vroeg in de tweede helft werd dan toch de ban gebroken en Strootman had een aanzienlijk aandeel in de treffer. De Oranje-international stuurde Dzeko de diepte in en de Bosnische spits rondde koeltjes af: 1-0.

Het doelpunt zorgde ervoor dat de wedstrijd iets meer los kwam, al bleven hoogtepunten schaars. Dzeko was met een fraai schot nog een keer heel dicht bij een treffer, maar zag de bal nipt naast het doel van keeper Andriy Pyatov gaan.

De achterstand betekende dat Shakhtar moest komen, maar de ploeg die in de groepsfase twee keer van Feyenoord won stichtte amper gevaar. Toen de Oekraïense ploeg na rood voor Ivan Ordets (hij haalde de doorgebroken Dzeko neer) in de 79e minuut ook nog met tien man verder moest, was het duel eigenlijk gespeeld.

Het laatste 'hoogtepunt' kwam van Facundo Ferreyra. De Argentijn van Shakhtar zorgde voor een opmerkelijk moment door een ballenjongen over de reclameborden te duwen omdat hij vond dat hij de bal niet snel genoeg kreeg. Het leidde tot een opstootje en een gele kaart voor Ferreyra.

