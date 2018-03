Sevilla dompelt United op Old Trafford in rouw in achtste finales CL

De aansluitingstreffer van Romelu Lukaku in de 84e minuut kwam te laat voor Engelsen, die vorig jaar nog beslag legden op de Europa League.

Sevilla drong zo voor het eerst in de clubgeschiedenis door tot de kwartfinales van de Champions League. In het seizoen 1957/1958 bereikten de Andalusiërs al eens de laatste acht van het belangrijkste Europese toernooi, maar dat heette toen nog de Europa Cup I.

Voor United is het alweer vier jaar geleden dat de kwartfinales van het miljoenenbal bereikt werden. Sindsdien ontbraken de 'Red Devils' een seizoen in Europa, was de groepsfase een keer het eindstation en moest genoegen genomen worden met Europa League-voetbal.

Counter

Na het eerst fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie duurde het lang voordat het eerste echte gevaar genoteerd kon worden bij United-Sevilla. Het spel golfde op en neer, maar tot grote kansen leidde dat niet.

Pas in de 38e minuut veerde Old Trafford even op. Marouane Fellaini ging een één-twee aan met Alexis Sanchez, maar het schot van de Belg spatte uiteen op de vuisten van Sevilla-doelman Sergio Rico.

Na de hervatting leken beide ploegen eindelijk even te beseffen dat er gescoord moest worden. Joaquin Correa dook twee keer gevaarlijk op voor het United-doel en aan de overkant moest Rico ingrijpen bij een schuiver van Jesse Lingard.

Het spelbeeld veranderde echter nauwelijks. Sevilla probeerde het zo nu en dan en de ploeg van José Mourinho loerde op de counter. Dat leidde tot een weinig vermakelijk schouwspel in Manchester.

Ben Yedder

Met Paul Pogba voor de moegestreden Fellaini verlieten beide ploegen iets vaker de verdedigende stellingen. De Franse middenvelder zag een afstandsschot rakelings naast zeilen en zijn landgenoot Ben Yedder kwam aan de overzijde een teenlengte tekort om oog in oog met David De Gea te komen.

Even later was het wel raak voor Ben Yedder. De aanvaller, eveneens ingevallen, plaatste de bal keurig aan de goede kant van de paal en zorgde er twee minuten nadat hij binnen de lijnen was gekomen voor dat United twee keer moest scoren.

Mourinho greep direct in en hoopte met Juan Mata en Anthony Martial een slotoffensief te ontketenen, maar die hoop was maar van korte duur. Vijf minuten na zijn openingstreffer gooide Ben Yedder de wedstrijd namelijk in het slot.

De 'gouden wissel' zag een kopbal pas achter de lijn gekeerd worden door De Gea en mocht juichen nadat Makkelie het doelpunt had goedgekeurd op advies van vijfde official Kevin Blom.

Va-banque

United ging daarna va-banque spelen en dat zorgde voor hachelijke momenten voor beide doelen. Tot meer dan een eretreffer van Lukaku, die de bal prachtig binnen volleerde, leidde dat echter niet meer voor de 'Mancunians'.

Ben Yedder had in de vierde minuut van de blessuretijd zelfs nog de 1-3 op zijn voet, maar het Franse goudhaantje kon het zich veroorloven dat hij op De Gea stuitte.

In Italië verzekerde AS Roma zich ten koste van Shakhtar Donetsk van een kwartfinaleticket, waardoor nu zes plekken vergeven zijn. Woensdag komen de laatste twee ploegen uit de duels FC Barcelona-Chelsea en Besiktas-Bayern München.

