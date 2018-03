Conte: 'Spelers Chelsea moeten bereid zijn te lijden in Camp Nou'

"Barcelona heeft altijd veel balbezit, dat bleek al in de eerste ontmoeting. Nu verwacht ik een vergelijkbaar duel", zei Conte dinsdag in Camp Nou, vlak nadat hij met zijn ploeg was geland in Barcelona.

Het enerverende heenduel tussen Chelsea en FC Barcelona eindigde drie weken geleden in 1-1, wat betekent dat Chelsea in Spanje moet scoren om door te kunnen gaan naar de kwartfinales. Conte weet hoe zijn spelers een kans maken.

"We moeten compact spelen, geconcentreerd zijn en bereid zijn om te lijden. Want als je de bal niet hebt dan is dat een lijdensweg", aldus de 48-jarige Italiaan.

"Scoren wordt een hele opgave. Op de spaarzame momenten die er voor ons zullen komen moeten we toeslaan. Veel kansen krijgen we niet, dat weten we. Maar dat hoeft ook niet per se. Eén kans kan genoeg zijn."

Fitte selectie

Conte kan op bezoek bij Barcelona beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Verdediger Antonio Rüdiger en spits Alvaro Morata zijn ondanks lichte pijntjes inzetbaar en alleen de al langer geblesseerde Ross Barkley ontbreekt nog bij de 'Blues'.

Chelsea heeft dit seizoen nog twee kansen op een prijs, want de 'Blues' zijn ook nog in de race om de FA Cup. In de Premier League staat de Londense topclub en regerend kampioen als nummer vijf een straatlengte achter op koploper Manchester City.

De andere affiches in de achtste finales van de Champions League deze week zijn Manchester United-Sevilla, AS Roma-Shakhtar Donetsk en Besiktas-Bayern München. Manchester City, Juventus, Liverpool en Real Madrid zitten al bij de laatste acht.

Het duel tussen FC Barcelona en Chelsea begint woensdag om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur.

