Aanvoerder Iniesta vraagteken bij Barcelona voor clash met Chelsea

Iniesta (33) miste zaterdag het competitieduel met Malaga - dat met 0-2 werd gewonnen - wegens hamstringklachten en werkt momenteel aan zijn herstel.

"Hij heeft maandag een groot deel van de training zonder problemen doorstaan, maar laten we afwachten hoe hij er nu voor staat", zei Valverde dinsdag op zijn perspraatje in aanloop naar de wedstrijd in Camp Nou.

"Het is een belangrijke wedstrijd met een ongekende intensiteit. In zo'n wedstrijd loop je als speler risico en we moeten het risico voor Iniesta in kaart gaan brengen."

Het heenduel tussen FC Barcelona en Chelsea in Londen eindigde drie weken geleden in 1-1. De Catalanen hadden het op Stamford Bridge grote delen van de wedstrijd lastig tegen de felle ploeg van manager Antonio Conte.

"Chelsea heeft een ploeg die je op ieder moment pijn kan doen", aldus Valverde. "Ze zullen hun plan baseren op het resultaat uit de heenwedstrijd, maar ze kunnen ons enorm onder druk zetten. Dat deden ze in Londen op een gegeven moment ook."

Gomes

De 54-jarige Valverde ging tijdens de persconferentie in Barcelona ook in op de situatie van middenvelder André Gomes, die maandag in een openhartig interview aangaf zich op het veld onzeker te voelen door de grote druk die op hem en de club rust. De Portugees durfde een tijd zelfs zijn huis niet uit.

"Het is heel moedig van hem om dat te erkennen", aldus Valverde. "Het is niets nieuws; hij is zeker niet de enige. Dit soort situaties moet je als speler overwinnen. Ik heb een paar keer met André gepraat. Ik wil hem helpen en zijn teamgenoten ook."

FC Barcelona is nog op drie fronten actief. De Spaanse topclub gaat riant aan kop in de competitie, staat in de finale van de Copa del Rey en hoopt zich tegen Chelsea dus te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.

De andere affiches in de achtste finales van het miljoenenbal deze week zijn Manchester United-Sevilla, AS Roma-Shakhtar Donetsk en Besiktas-Bayern München. Manchester City, Juventus, Liverpool en Real Madrid zitten al bij de laatste acht.

Het duel tussen FC Barcelona en Chelsea begint woensdag om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur.

