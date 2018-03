Mourinho noemt kritische De Boer 'slechtste Premier League-coach ooit'

De Boer zei zaterdag na de Premier League-topper Manchester United-Liverpool (2-1) op BT Sport dat hij het "jammer" vindt dat Mourinho de manager is van Marcus Rashford.

De 20-jarige aanvaller, die dit seizoen weinig speeltijd krijgt bij United, was tegen Liverpool matchwinner met twee goals.

"Rashford is een Engelse speler die je de mogelijkheid moet geven om fouten te maken, maar zo is Mourinho niet. Het gaat hem alleen om de resultaten", stelde De Boer.

"Als hij één of twee wedstrijden slecht speelt, haalt hij Rashford er direct uit. Terwijl hij een heel getalenteerde jonge speler is die je eigenlijk elke week wilt zien spelen."

Verliezen

Mourinho was duidelijk niet gediend van de kritiek van zijn Nederlandse collega. Op zijn persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Sevilla van dinsdagavond reageerde hij als door een wesp gestoken.

"Ik las ergens een quote van de slechtste manager aller tijden in de Premier League. Frank de Boer zegt dat het niet goed is voor Rashford dat hij mij als trainer heeft", sneerde Mourinho.

"Als hij gecoacht zou worden door Frank zou hij leren hoe je wedstrijden moet verliezen, want Frank heeft al zijn wedstrijden in de Premier League verloren. Ik probeer jonge spelers zo goed mogelijk op te leiden."

De 47-jarige De Boer werd vorig jaar september na slechts 77 dagen ontslagen door Crystal Palace. Onder leiding van de Noord-Hollander verloor de club uit Londen al zijn vier Premier League-wedstrijden zonder een doelpunt te maken.

Manchester United begint dinsdagavond om 20.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen Sevilla. Drie weken geleden eindigde het heenduel in Spanje in 0-0. De winnnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de kwartfinales van de Champions League.

De wedstrijd tussen Sevilla en Manchester United is dinsdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop is er ook een samenvatting van AS Roma-Shakhtar Donetsk te zien.

Bekijk het programma in de Champions League