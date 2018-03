Juventus-trainer Allegri vindt zege op Tottenham Hotspur verdiend

Nadat de 'Oude Dame' drie weken geleden met 2-2 gelijk had gespeeld in Turijn, werd de return op Wembley na een achterstand met 1-2 gewonnen door Juventus.

"Een verdiende overwinning", stelde trainer Massimiliano Allegri tevreden vast, het betere spel van de Spurs ten spijt. "We hebben geduldig op onze kansen gewacht en het tweeluik in een tijdsbestek van tien minuten beslist."

"Daarom is het verdiend dat wij door zijn. Ik ben ontzettend trots op de jongens. In de eerste helft hadden we het wel heel moeilijk en werden onze kinderlijke fouten ook afgestraft, maar uiteindelijk hebben we dat rechtgezet en staan we terecht in de kwartfinales."

Alles mogelijk

Ook zijn spelers waren in de wolken na de fraaie comeback in Londen. "We zijn zo ontzettend blij", jubelde Gonzalo Higuain, die voor de belangrijke 1-1 tekende. "We hebben de boel volledig omgedraaid. En dat op Wembley, dat gebeurt niet dagelijks."

Andrea Barzagli kwam zelfs superlatieven tekort. "Fantastisch. We hebben laten zien dat echt alles mogelijk is in het voetbal. We speelden vijftig minuten lang niet best, maar waren uiteindelijk de gelukkigste. Dat dwing je soms ook af."

Volgens Giorgio Chiellini, die zijn emoties al nauwelijks de baas kon op het veld, was dit precies de wedstrijd die Juventus voor ogen had. "Dat we het lastig zouden hebben in de eerste helft was al voorspeld. Maar we bleven het geloof houden dat onze kans nog wel zou komen."

"Dat we na negentig minuten als winnaar uit de bus kwamen, is ook een gevolg van onze ervaring. Zes jaar geleden zou dit ons niet gelukt zijn, maar nu hebben we laten zien wat we waard zijn en onze droom levend gehouden."

1996

Juventus wist zich in twee van de laatste drie seizoenen te plaatsen voor de finale, maar de laatste Europese titel dateert alweer van 1996. De laatste zes seizoenen werd de club uit Turijn wel kampioen van de Serie A.

Volgende week vrijdag gaat de 'Oude Dame' in het Zwitserse Nyon de koker in bij de loting voor de kwartfinales van de Champions League.

