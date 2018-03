Pochettino vindt dat 'fantastisch' Tottenham meer verdiende tegen Juventus

"We zijn natuurlijk heel teleurgesteld, maar we kunnen het toernooi met opgeheven hoofd verlaten. Ik kan alleen maar tevreden zijn met de manier waarop we hebben gespeeld", zei Pochettino na afloop op Wembley.

Tottenham stond halverwege de return nog met 1-0 voor, maar Juventus boog die achterstand na rust om in een 1-2 zege door in amper drie minuten twee keer te scoren via Gonzalo Higuain en Paulo Dybala.

Dat resultaat was, door de 2-2 remise in de heenwedstrijd, genoeg voor de 'Oude Dame' voor een plek in de kwartfinales. Tot ontsteltenis van Pochettino, die vindt dat zijn ploeg geen loon naar werken heeft gekregen.

"We hadden meer verdiend, zowel in de heenwedstrijd als de return. Juventus kon twee keer scoren door twee grote fouten bij ons in korte tijd. Dat was erg ongelukkig. Tot het eerste tegendoelpunt speelden we fantastisch en dat maakt me trots."

Lloris

Aanvoerder Hugo Lloris sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. De Franse doelman moest wel concluderen dat Juventus de wedstrijd op karakter heeft gewonnen.

"Juventus is een machine op mentaal gebied en gaat dankzij ervaring en kwaliteit naar de volgende ronde. Het hele team bleef kalm, waardoor ze de wedstrijd naar zich toe konden trekken", aldus Lloris, die vond dat het de Spurs vooral ontbrak aan geluk.

"We hadden genoeg kansen om een tweede doelpunt te maken, maar dat verzuimden we. Uiteindelijk heb je een beetje geluk nodig en Juventus had dat dit keer. Bij ons is de teleurstelling redelijk groot."

