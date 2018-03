Juventus buigt achterstand om tegen Spurs en bereikt kwartfinales CL

Heung-Min Son opende enkele minuten voor rust de score namens de Spurs, waardoor Juventus twee keer moest scoren om de laatste acht te bereiken.

In de tweede helft boog Juventus de achterstand binnen drie minuten om in een voorsprong. Gonzalo Higuain zorgde voor de gelijkmaker en kort daarna bepaalde Paulo Dybala de eindstand op 1-2.

Het is de elfde keer dat Juventus de kwartfinales van de Champions League bereikt. Vorig seizoen haalde de 'Oude Dame' de eindstrijd, waarin Real Madrid met 4-1 te sterk was. Tottenham strandde vorig seizoen al in de groepsfase.

Naast Juventus plaatste ook Manchester City, dat afrekende met FC Basel, zich voor de kwartfinales. Dinsdag schaarden Real Madrid en Liverpool zich al bij de laatste acht.

Minuut stilte

Na een minuut stilte voor Fiorentina-aanvoerder en Italiaans international Davide Astori, die afgelopen zondag op 31-jarige leeftijd in zijn slaap overleed, maakten beide ploegen er een boeiend schouwspel van op Wembley.

De beste kansen in de openingsfase waren voor de Spurs. Zo werden een schot en een kopbal van Son gekeerd door Gianluigi Buffon en belandde een inzet van Harry Kane in het zijnet nadat de Engelsman de doelman van Juventus had omspeeld.

Beide ploegen ontsnapten in de eerste twintig minuten aan een strafschop. Bij Juventus maakte Giorgio Chiellini hands in de zestien toen hij kwam inglijden tijdens een actie van Kane. Aan de andere kant kwam Tottenham even later ook goed weg toen Jan Vertonghen Douglas Costa neerhaalde in het strafschopgebied.

Na een periode zonder veel kansen, waarin de wedstrijd wel harder werd, was Son in de slotfase van de eerste helft dicht bij de openingstreffer voor de Spurs met een schuiver die net voorlangs ging. Een minuut later was het wel raak voor de thuisploeg.

Ditmaal tikte Son van dichtbij binnen uit een voorzet vanaf rechts van Kieran Trippier. De aanvaller raakte de bal niet lekker, waardoor zijn inzet een vreemde curve meekreeg en Buffon werd verrast.

Higuain

In de tweede helft slaagden beide ploegen er aanvankelijk niet in om voor gevaar te zorgen, maar na iets meer dan een uur spelen kwam daar verandering in.

Nadat Dybala eerst nog ver naast schoot, vond Juventus een minuut later wel het net. Een voorzet vanaf rechts van Stephan Lichtsteiner werd doorgekopt door Kehdira, waarna Higuain het laatste zetje gaf.

Slechts twee minuten en 48 seconden later waren de bezoekers opnieuw trefzeker. Higuain draaide knap weg bij zijn tegenstander en lanceerde Dybala, die de bal in de rechterbovenhoek schoot.

Tottenham ging daarna nog op zoek naar de gelijkmaker, maar Juventus hield stand. Zo gleed Chiellini een voorzet van Son net naast en belandden ook schoten van Christian Eriksen en Son net niet tussen de palen.

Vlak voor tijd ontsnapte Juventus aan de gelijkmaker toen een kopbal van Kane op de paal terechtkwam en Andrea Barzagli de bal net voor de lijn wegwerkte.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League

