City ondanks verrassend verlies tegen FC Basel naar laatste acht CL

City begon nog uitstekend in het eigen Etihad Stadium door een treffer van Gabriel Jesus na acht minuten. Mohamed Elyounoussi trok de stand tien minuten later al gelijk met het eerste doelpunt van Basel in de achtste finales.

In de tweede helft kwamen de Zwitsers zelfs brutaal op voorsprong. Het doelpunt van Michael Lang was zelfs genoeg voor de verrassende zege, maar niet voor een plek in de kwartfinales. Ricky van Wolfswinkel mocht een kwartier voor tijd nog invallen bij Basel, dat City de eerste thuisnederlaag bezorgde sinds december 2016.

Met het bereiken van de laatste acht doet de Premier League-koploper het wel al beter dan vorig seizoen in de Champions League. City werd vorig jaar door AS Monaco uitgeschakeld in de achtste finales.

Dinsdag voegden Real Madrid en Liverpool zich al bij de laatste acht in het miljoenenbal, terwijl Juventus op woensdag afrekende met Tottenham Hotspur. Op 13 en 14 maart worden de laatste vier returns in de achtste finales afgewerkt.

Jesus

Door de riante uitgangspositie van City tegen Basel kon coach Josep Guardiola het zich permitteren enkele spelers rust te geven. Zo bleven onder anderen Sergio Aguero en Kevin de Bruyne de hele wedstrijd op de bank en mocht Jesus weer eens aan de aftrap staan.

De 20-jarige aanvaller, die begin dit jaar veel wedstrijden moest laten schieten vanwege een knieblessure, betaalde het vertrouwen van zijn coach razendsnel uit. Na goed voorbereidend werk van Leroy Sané en een strakke voorzet van Bernardo Silva tikte Jesus na acht minuten van dichtbij binnen.

Het laatste restje hoop van Basel op een grote stunt was daarmee tenietgedaan, al kwamen de Zwitsers tien minuten later al op gelijke hoogte. Elyounoussi kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten en schoot onberispelijk raak in de linkerhoek.

FC Basel moest in de tweede helft nog vier keer scoren om de kwartfinales te bereiken, maar dat bleek al snel een kansloze missie. De bezoekers kwamen nog wel verrassend op voorsprong nadat Lang doelman Claudio Bravo verraste in de korte hoek, maar een kwartfinaleplek voor City kwam geen moment serieus in gevaar.

