Casillas vereerd door applaus Liverpool-fans na mogelijk laatste CL-duel

"Het gebeurt niet vaak dat de fans klappen voor een speler van de tegenstander. Het was een prachtig gebaar van de supporters van Liverpool'', zei Casillas na het 0-0 gelijkspel. Omdat Porto thuis met 0-5 verloor is de ploeg uitgeschakeld in de achtste finales van het miljoenenbal.

Daardoor komt er mogelijk een einde aan de lange carrière in de Champions League van de 36-jarige keeper. Het contract van Casillas loopt aan het einde van het seizoen af en Porto heeft al bekendgemaakt dat hij geen nieuwe verbintenis krijgt.

Met 167 optredens is Casillas recordhouder in de Champions League. Hij debuteerde als 18-jarige al voor Real Madrid en won het toernooi drie keer met de Spaanse topclub (in 2000, 2002 en 2014).

De sluitpost die in 2015 de overstap maakte naar Porto hield dinsdag voor de 56e keer de nul. Daarmee scherpte de Spanjaard zijn eigen record aan. Edwin van der Sar is met vijftig 'clean sheets' de nummer twee op de eeuwige ranglijst.

In de slotfase van de wedstrijd op Anfield Road voorkwam Casillas nog met een knappe redding dat Danny Ings scoorde met een kopbal.

Klopp

Ook Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft bewondering voor de carrière van 'San Iker'. "Wauw, ik denk dat al mijn spelers samen niet eens zoveel wedstrijden in de Champions League gespeeld hebben'', zei de Duitser.

Liverpool bereikte voor het eerst sinds 2009 de kwartfinales. "Voor mij is het geen grote verrassing dat we bij de laatste acht zitten'', vond Klopp. "Het voelt goed, maar eerlijk gezegd zijn we nog niet tevreden. Wij horen hier gewoon thuis."

Klopp kon het zich na de 0-5 in Portugal permitteren om een aantal vaste krachten te sparen. Virgil van Dijk kreeg rust en sterspeler Mohamed Salah deed alleen het laatste kwartier mee. In de kwartfinales zal Liverpool het een stuk zwaarder krijgen, beseft de Duitse manager. "De volgende ronde wordt heel moeilijk, met zeven andere teams die ook heel goed zijn."

"Misschien zitten daar nog vier Engelse ploegen bij, dat maakt het niet makkelijker. Maar we willen meer, we willen naar de halve finales."