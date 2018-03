Real Madrid wint return in Parijs en bereikt simpel kwartfinales CL

Na een doelpuntloze eerste helft haalde Cristiano Ronaldo vroeg in de tweede helft bijna alle spanning uit de wedstrijd door Real Madrid met een kopbal op 0-1 te zetten. De Portugees werd daarmee de tweede speler sinds Ruud van Nistelrooy in 2003 die in negen Champions League-wedstrijden op rij het doel vindt.

PSG kwam twintig minuten voor tijd nog wel op gelijke hoogte via Edinson Cavani, maar de thuisploeg speelde toen nog maar met tien man. Marco Verratti had even daarvoor zijn tweede gele kaart gekregen.

Met elf tegen tien maakte Real Madrid in de slotfase het verschil met een van richting veranderd schot van Casemiro, waardoor PSG uiteindelijk vier doelpunten tekortkwam voor een plaats in de volgende ronde.

Real Madrid slaagde er vorig jaar als eerste club ooit in om de Champions League-titel te prolongeren en is nog altijd in de race voor een derde eindzege op rij.

Voor PSG valt het doek voor het tweede jaar op rij in de achtste finales. De ploeg van trainer Unai Emery werd vorig jaar het slachtoffer van de historische 'Remontada' van FC Barcelona, dat een 4-0 nederlaag in Parijs beantwoordde met een 6-1 zege in Camp Nou.

Neymar

Paris Saint-Germain kreeg in aanloop naar de return al een flinke tegenvaller te verwerken. Neymar brak anderhalve week geleden zijn middevoetsbeentje en is daarom voorlopig niet inzetbaar.

Zonder de Braziliaanse sterspeler slaagde de thuisploeg er niet in om Real Madrid bij de keel te grijpen. Pas vijf minuten voor rust moest Real-doelman Keylor Navas voor het eerst serieus ingrijpen. Eerst greep de Costa Ricaan in bij een inzet van Verratti, vlak daarna redde hij op een schot van Kylian Mbappé in de korte hoek.

Real, dat in de Spaanse competitie slechts derde staat en titelprolongatie zo goed als zeker kan vergeten, was in de eerste helft dichter bij een treffer. De mee naar voren gekomen verdediger Sergio Ramos miste na ruim een kwartier een opgelegde kans na een voorzet van Marco Asensio, die na zijn uitstekende invalbeurt in de heenwedstrijd deze keer wel een basisplaats had gekregen van Zinedine Zidane.

Vervolgens leek ook Karim Benzema de openingstreffer voor Real op zijn schoen te hebben. De Franse spits probeerde de bal tussen de benen van Alphonse Areola door te spelen, maar de PSG-doelman wist dat ternauwernood te voorkomen.

Ronaldo

Het doelpunt van de Spanjaarden kwam er vroeg in de tweede helft alsnog. Ronaldo, die het geluk had dat zijn natrappende beweging in de eerste helft aan de aandacht van de scheidsrechter was ontsnapt, kopte van dichtbij raak na een afgemeten voorzet van Lucas Vazquez.

In de wetenschap dat er drie treffers nodig waren om minimaal een verlenging uit het vuur te slepen, leek de moed PSG in de schoenen te zinken. Zeker toen Verratti zijn tweede gele kaart kreeg voor protesteren bij scheidsrechter Felix Brych en de thuisploeg met tien man verder moest.

Desondanks kwam PSG nog op gelijke hoogte via Cavani, die de bal na een inzet van Javier Pastore via twee verdedigers van Real Madrid gelukkig op zijn knie kreeg. Ook bij de winnende van Real kwam het nodige geluk kijken. Casemiro schoot tien minuten voor tijd raak met een van richting veranderd schot.

Net als Real Madrid is ook Liverpool zeker van een plaats in de kwartfinales. De andere kwartfinales worden woensdag en volgende week afgewerkt. De loting is op 16 maart.

