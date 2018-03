Liverpool houdt na 0-5 kinderlijk eenvoudig stand in return tegen Porto

De bezoekers uit Portugal leken zich bij voorbaat al te hebben neergelegd bij het uitblijven van een stunt en slaagden er dan ook geen moment in om Liverpool nog in verlegenheid te brengen in de return op Engelse bodem.

Zodoende dringt Liverpool voor het eerst sinds het seizoen 2008/2009 door tot de laatste acht ploegen in de Champions League. De voorbije jaren overleefde de winnaar van 2005 nooit meer de groepsfase, al werd in 2016 nog wel de finale van de Europa League bereikt.

Porto sneuvelde voor het tweede jaar op rij in de achtste finales. Vorig jaar werd daarin verloren van de latere finalist Juventus. De laatste keer dat de Portugezen de eerste knock-outfase overleefden was in het seizoen 2014/2015.

Gevaar

Liverpool-manager Jürgen Klopp wist dat het eigenlijk al niet meer mis kon gaan voor zijn ploeg, maar kondigde vooraf nog wel aan dat hij zijn sportieve plicht wilde doen in de return op Anfield.

De Duitser koos er desondanks voor om Virgil van Dijk buiten de ploeg te laten en wat rust te gunnen, net als zijn sterspeler Mohamed Salah. Georginio Wijnaldum is nog herstellende van een griepje en ontbrak in de wedstrijdselectie.

Zonder de beide Nederlanders kwam Liverpool geen moment in de problemen. Het meeste gevaar voor rust was voor het doel van Iker Casillas, maar Porto mocht van geluk spreken dat het vizier bij Sadio Mané na diens hattrick uit de heenwedstrijd niet op scherp stond.

Ook na de hervatting bleef Liverpool kinderlijk eenvoudig op de been. Porto kon geen vuist meer maken en dus kon de thuisploeg de wedstrijd die eigenlijk schriftelijk afgedaan had kunnen worden met speels gemak uitspelen en het kwartfinaleticket veiligstellen.

Titelstrijd

Zo zit het Europese avontuur erop voor Porto, dat zich nu kan gaan richten op de Portugese titelstrijd. In de competitie is de ploeg van trainer Sergio Conceicao koploper met vijf punten voorsprong op Benfica. In het bekertoernooi wacht nog een halve finale tegen Sporting Lissabon.

Voor Liverpool is het kampioenschap al uit zicht en is de Champions League de laatste prijs waar nog om gestreden wordt, al staat zaterdag wel de klassieker tegen Manchester United op het programma in de Premier League.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League