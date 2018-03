Spurs-manager Pochettino wil eindelijk oogsten in Champions League

"We zetten elk jaar een klein stapje en worden steeds volwassener", vertelt Pochettino dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de return op Wembley, waar de Spurs een uitstekende uitgangspositie hebben na de 2-2 in Turijn.

Volgens de Argentijnse coach spreken de recente prestaties van zijn ploeg ook internationaal tot de verbeelding. "Onze reputatie is gegroeid sinds de groepsfase. Vorig jaar was een teleurstelling, maar nu krijgen we steeds meer respect in heel Europa."

"Voetbalfans waarderen onze filosofie en onze manier van spelen. We voelen het respect vanuit Europa", aldus Pochettino, die in zijn eerste drie seizoenen in Londen zijn Waterloo steeds vond in de knock-outfase van de Europa League.

Genieten

Tegen Juventus wil de Argentijn na jaren van zaaien eindelijk oogsten. In Italië werd een 2-0 achterstand weggepoetst door twee belangrijke uitdoelpunten en dat kan woensdag weleens doorslaggevend zijn tegen de verliezend finalist van vorig jaar.

"Maar we moeten er vooral van genieten", waarschuwt Pochettino. "We beseffen dat we tegen een van de beste ploegen van Europa spelen, maar we zijn niet bang voor ze en zijn altijd positief ingesteld. En als we het niveau halen dat we normaal halen, dan zijn we heel dicht bij de volgende ronde."

Vruchten plukken

Van onderschatting is geen sprake, benadrukt doelman Hugo Lloris. "We verwachten een zware wedstrijd en mogen geen moment verslappen. Als we genoegen nemen met een gelijkspel, dan raken we in de problemen."

"We groeien als team en daar moeten we nu de vruchten van plukken. Dit is de belangrijkste fase van het seizoen, waarin de prijzen verdeeld worden. We kunnen nu het gat met de Europese top dichten. Niet alleen voor dit seizoen, maar ook op de lange termijn."

Pochettino moet wel puzzelen in zijn achterhoede. De geschorste rechtsback Serge Aurier en de nog altijd niet fitte centrumverdediger Toby Alderweireld zijn er woensdag niet bij aan Engelse zijde.

Het duel tussen Tottenham Hotspur en Juventus begint woensdag om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur.

