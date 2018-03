PSG kan in kraker tegen Real weer over fitte Mbappé beschikken

Mbappé kwam zaterdag niet in actie voor PSG tegen Troyes (0-2 zege), omdat hij pijntjes overhield aan het midweekse bekerduel met Olympique Marseille (3-0 winst), waarin hij in de rust werd gewisseld.

De tienvoudig Frans international stond zondag echter weer op het trainingsveld, waardoor trainer Unai Emery hem gewoon kan opnemen in de wedstrijdselectie voor de kraker tegen Real.

"Kylian heeft gisteren alles mee kunnen doen op de training en is dus niet langer meer een twijfelgeval", gaf hij maandag te kennen op zijn persconferentie in het Parc des Princes.

Niet alleen achter de naam van Mbappé stond lange tijd een vraagteken. Ook Marquinhos, Marco Verratti, Edinson Cavani en Javier Pastore kampten de afgelopen dagen met pijntjes.

"Zij konden gisteren niet met de groep trainen. Maar ik denk dat ze dinsdag allemaal kunnen spelen", liet Emery weten.

Neymar

PSG zal alle spelers hard nodig hebben, want de heenwedstrijd in Spanje werd twee weken geleden met 3-1 verloren. Het wegvallen van Neymar is daarom een grote aderlating. De duurste speler ter wereld (222 miljoen euro) brak anderhalve week geleden zijn middenvoetsbeentje.

"Als er iemand ontbreekt, opent dat de deur voor anderen", zei Emery, die nog niet wilde vertellen wie hij opstelt als vervanger van de Braziliaan. "Maar ik weet wel dat we snelheid en kracht nodig hebben."

Emery verwacht dat zijn team fanatiek gesteund zal worden door het publiek in het Parc des Princes en ziet de kansen op een vervolg in het miljoenenbal dan ook rooskleurig in.

"In wedstrijden als deze ontstaat er vaak een bijzondere sfeer in het stadion. Vanaf het begin krijg je dan het gevoel met twaalf man in het veld te staan."

"Het is belangrijk dat we met ons hoofd spelen, we moeten de hele wedstrijd geconcentreerd blijven. Als we laten zien dat we erg sterk zijn in eigen huis, dan kan het eigenlijk vanzelf gaan."

Het duel tussen PSG en Real begint dinsdag om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League