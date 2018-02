Definitief nog maar zes clubs via voorrondes naar hoofdtoernooi CL

Dat besloot het bestuur van de Europese voetbalbond dinsdag op een congres in Bratislava, waar ook het voornemen om de groepsduels op twee verschillende tijdstippen te laten beginnen werd bekrachtigd.

Spanje, Duitsland, Engeland en Italië mogen vanaf het seizoen 2018/2019 elk vier clubs afvaardigen. Frankrijk en Rusland zijn verzekerd van twee vertegenwoordigers en Portugal, Oekraïne, België en Turkije zijn met één team direct geplaatst voor de groepsfase.

De winnaars van de Champions League en Europa League plaatsen zich ook automatisch. Via de voorrondes zijn daardoor nog maar zes tickets te verdienen voor het hoofdtoernooi van het 'miljoenenbal'.

Nederland

De kampioen van Nederland plaatst zich niet meer rechtstreeks, maar moet net als de nummer twee voorrondes spelen. De nummer twee begint in de tweede kwalificatieronde, de kampioen stroomt in de derde ronde in.

Er zijn twee wegen die naar de Champions League leiden; de zogeheten 'Champions-route', met daarin de 44 kampioenen van de landen die niet rechtstreeks zijn geplaatst, en een 'League-route' voor in totaal elf clubs. Op die manier zijn respectievelijk vier en twee plekken in het hoofdtoernooi te verdienen.

Als de club die de Champions League wint zich ook via de eigen competitie plaatst, schuift dat ticket door naar de kampioen van Tsjechië. Mocht de club die de Europa League wint ook in eigen land een ticket voor het belangrijkste Europese bekertoernooi pakken, dan mag de nummer drie van Frankrijk automatisch naar het hoofdtoernooi.

Dit seizoen was regerend landskampioen Feyenoord nog verzekerd van een plekje in de groepsfase. Daarin werden de Rotterdammers uitgeschakeld met slechts drie punten. Ajax strandde in de voorrondes na een verloren tweeluik met OGC Nice.

Aanvangstijdstippen

De UEFA besloot dinsdag ook om de groepswedstrijden vanaf komend seizoen op twee verschillende tijdstippen te laten beginnen; om 18.55 en 21.00 uur.

Het vaste aanvangstijdstip was altijd 20.45 uur, met uitzondering van sommige wedstrijden in Oost-Europa die weleens al om 18.00 uur begonnen.

